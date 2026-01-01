Implementujte AstrBot jedním kliknutím.
Open-source multiplatformní framework pro AI chatboty, který propojuje velké jazykové modely s vašimi oblíbenými chatovacími aplikacemi.
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Co všechno můžete s produktem AstrBot vytvořit
AstrBot je výkonná open-source platforma pro chatboty, která propojuje velké jazykové modely a populární komunikační aplikace včetně Telegramu, Discordu, Slacku, WeChatu, QQ, DingTalku, Feishu a LINE. S více než 25 000 hvězdičkami na GitHubu poskytuje jednotný rámec pro vytváření konverzačních zážitků s umělou inteligencí s multimodální podporou, znalostními bázemi, sandboxem agenta pro bezpečné spouštění kódu a integrací MCP (Model Context Protocol).
Vlastní hostování AstrBota na vašem vlastním VPS udržuje vaše API klíče, historii konverzací a data znalostní báze zcela soukromá. S více než 1 000 komunitními pluginy, které lze nainstalovat z vestavěného tržiště, a webovým uživatelským rozhraním (UI) pro konfiguraci, získáte infrastrukturu chatbota s umělou inteligencí na podnikové úrovni, aniž byste záviseli na hostovaných službách třetích stran.
Hlavní funkce AstrBot
Víceplatformové zprávy
Připojte jedno nasazení AstrBotu k Telegramu, Discordu, Slacku, WeChatu, QQ, DingTalku, Feishu, LINE a dalším současně.
Tržiště pluginů
Nainstalujte z více než 1 000 komunitních pluginů jedním kliknutím k rozšíření možností – moderační nástroje, plánovače, integrace a další.
Agent sandbox
Bezpečně spouštět kód uvnitř izolovaného sandboxu během konverzací, což umožňuje výkonné agentní pracovní postupy bez vystavení hostitelského systému.
Podpora znalostní báze
Připojte vlastní znalostní báze ke svým botům, aby odpovídali na otázky založené na vašich vlastních dokumentech a datech namísto obecných tréninkových dat.
Integrace MCP
Podpora protokolu Model Context umožňuje AstrBotu používat externí nástroje a zdroje dat, čímž odemyká pokročilé agentní chování nad rámec jednoduchého chatu.
Proč provozovat AstrBot u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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