Nasaďte DSpace instalací na jedno kliknutí.
Open-source institucionální repozitář pro uchovávání a sdílení akademického výzkumu, diplomových prací a digitálních sbírek.
Vyberte si VPS balíček pro DSpace
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem DSpace vytvořit
DSpace je celosvětově nejpoužívanější open-source platforma pro repozitáře, která pohání více než 2 000 institucionálních repozitářů na univerzitách, v knihovnách, muzeích a výzkumných organizacích. Zachytává, organizuje a uchovává digitální materiály jakéhokoli formátu – články, diplomové práce, datové sady, obrázky a zvukové záznamy – s bohatými metadaty Dublin Core a trvalými identifikátory Handle pro permanentní citace.
Vlastní hostování DSpace na vašem vlastním VPS udržuje plné vlastnictví vědeckého obsahu, zásad uchovávání a pravidel přístupu interně. Přibalené REST API, rozhraní Angular, vrstva pro vyhledávání Solr a koncový bod OAI-PMH poskytují institucím kompletní repozitářový stack bez opakovaných poplatků za SaaS nebo závislosti na dodavateli.
Hlavní funkce DSpace
Verzování položek
Sledování více verzí článků, datových sad a disertačních prací, aby výzkumníci mohli aktualizovat své příspěvky, aniž by ztratili historii citací.
Sběr OAI-PMH
Vestavěný koncový bod OAI-PMH zpřístupňuje metadata pro Google Scholar, BASE a další agregátory pro globální dohledatelnost.
Spravovat trvalé identifikátory
Každá položka obdrží trvalý identifikátor Handle.net, aby odkazy přežily změny URL adres a institucionální rebranding.
Vyhledávání s podporou Solr
Vyhrazený backend Solr poskytuje fasetové procházení, fulltextové vyhledávání a statistiky využití napříč miliony položek.
Konfigurovatelné pracovní postupy
Pracovní postupy pro podávání příspěvků dle sbírek s kroky editorské revize se přizpůsobují zásadám fakult, knihoven a kateder.
COAR Notify připraveno
Nativní podpora pro protokoly COAR Notify propojuje vaše úložiště s vznikajícím ekosystémem otevřeného vzájemného hodnocení.
Proč provozovat DSpace u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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Samostatně hostovaný synchronizační server Anki s víceuživatelskou podporou, zálohami a webovým panelem