Implementujte OpenHuman jedním kliknutím.
Osobní AI jádro s vlastním hostingem, které propojuje 118+ aplikací a vytváří soukromý paměťový strom, který plně ovládáte.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OpenHuman vytvořit
OpenHuman je open-source osobní AI superinteligence navržená tak, aby běžela na vaší vlastní infrastruktuře. Postavená na jádru Rust a paměťovém stromu s lokálním přístupem, kompatibilním s Obsidianem, připojuje se k více než stovce služeb prostřednictvím OAuth na jedno kliknutí — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalendář a mnoha dalším — a každých dvacet minut tiše stahuje čerstvá data do soukromé znalostní báze.
Vlastní hostování OpenHuman uchovává každý e-mail, dokument a konverzaci v pracovním prostoru, který vlastníte, přičemž vám stále umožňuje směrovat požadavky na modely pro uvažování, rychlé modely nebo modely pro vidění na vyžádání. Nejsou zde žádné poplatky za uživatele, žádná závislost na dodavateli a žádná AI služba třetí strany nikdy neuvidí vaše nezpracovaná data, pokud je tam výslovně nenasměrujete.
Hlavní funkce OpenHuman
Lokálně prioritní paměť
Každá zpráva, dokument a synchronizace integrací se ukládá do místního úložiště SQLite a trezoru kompatibilního s Obsidianem, který můžete číst, upravovat a zálohovat přímo na disk.
118+ integrací
Konektory OAuth na jedno kliknutí pro Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalendář a desítky dalších, s procesem na pozadí, který obnovuje data každých dvacet minut.
Nativní nástroje agenta
Vestavěné webové vyhledávání, scraping, přístup k souborovému systému, operace s Gitem a hlas (STT/TTS) umožňují agentům jednat vaším jménem bez externích pluginových frameworků.
Komprese TokenJuice
Kompresor výzev na zařízení, který odstraňuje redundantní tokeny z volání agentů, čímž snižuje náklady na API modelu až o 80 % u dlouhotrvajících pracovních postupů.
Sjednocené směrování modelů
Přepínejte mezi modely pro uvažování, rychlými a vizuálními modely prostřednictvím jediného předplatného, nebo nasměrujte jádro na lokální backendy Ollama a LM Studio pro plné soukromí.
Tvrzené jádro RPC
Bezhlavé jádro Rust zpřístupňuje koncový bod RPC s ověřováním pomocí nosného tokenu, běží jako kontejner pouze pro čtení s omezenými oprávněními a čistě se páruje s desktopovými klienty přes síť.
Proč provozovat OpenHuman u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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