Implementujte Quasarr jedním kliknutím.
Most JDownloader, který zpřístupňuje indexovač Newznab a stahovací klient SABnzbd pro celý mediální stack Arr.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Quasarr vytvořit
Quasarr je odlehčená služba v Pythonu, která předstírá, že je jak indexer Newznab, tak stahovací klient SABnzbd, a poté odesílá každé stažení do JDownloaderu 2 prostřednictvím svého cloudového API My JDownloader. Výsledkem je bezproblémový most, který umožňuje aplikacím Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr a Magazarr vyhledávat a stahovat z one-click hosterů, aniž by se kdy dotkly skutečného Usenetu nebo BitTorrentu.
Vlastní hostování Quasarru na VPS udržuje most online nepřetržitě, společně s JDownloaderem, a zahrnuje vestavěný tok dešifrování CAPTCHA pro chráněné odkazy. Aktivní sponzoři na GitHubu mohou zapojit SponsorsHelper k automatickému řešení CAPTCHA.
Hlavní funkce Quasarr
JDownloader bridge
Přeposílá každé stažení z Radarr, Sonarr, Lidarr a Magazarr přímo do JDownloader 2 prostřednictvím cloudového API My JDownloader.
Newznab indexovač
Quasarr zpřístupňuje vyhledávací koncový bod kompatibilní s Newznab, aby Arr stack mohl najít vydání na podporovaných one-click hosterech pomocí IMDb ID nebo textových dotazů.
Emulace klienta SABnzbd
Funguje jako klient pro stahování SABnzbd, takže Radarr, Sonarr a Lidarr mohou zařadit do fronty, monitorovat a importovat dokončené stahování bez jakýchkoli změn v jejich pracovním postupu.
Dešifrování CAPTCHA
Vestavěné dešifrování odkazů zpracovává vydání chráněná CAPTCHA, s volitelnými skripty Tampermonkey a integrací SponsorsHelper pro automatické řešení.
Kategorie a ovládání zrcadlení
Whitelisty pro jednotlivé kategorie pro názvy hostitelů a zrcadla pro stahování udržují vaši knihovnu na zdrojích, kterým důvěřujete, aniž by se měnila konfigurace Arr.
Oznámení a ověření
Volitelná oznámení Discord a Telegram a ověřování na základě formuláře nebo HTTP Basic chrání webové uživatelské rozhraní (UI) a udržují vás v obraze.
Proč provozovat Quasarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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