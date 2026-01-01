Implementujte ArangoDB v jednoklikové instalaci.
Nativní vícemodelová databáze podporující grafy, dokumenty a data typu klíč-hodnota prostřednictvím jednoho jednotného dotazovacího jazyka.
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Co všechno můžete s produktem ArangoDB vytvořit
ArangoDB je open-source, nativní více-modelová databáze, která zpracovává grafy, dokumenty a data typu klíč-hodnota v rámci jediného enginu. Na rozdíl od specializovaných databází, které vás uzamykají do jednoho datového modelu, vám ArangoDB umožňuje kombinovat modely v jediném dotazu pomocí AQL (ArangoDB Query Language), čímž eliminuje režii spojenou s údržbou samostatných systémů pro různé typy dat.
Vlastní hosting ArangoDB vám dává plnou kontrolu nad vašimi daty, schématem a laděním výkonu bez licenčních poplatků nebo omezení použití. Jeho vestavěné webové rozhraní poskytuje vizuální průzkum grafů, provádění dotazů, správu kolekcí a monitorování serveru bez jakýchkoli dalších nástrojů.
Hlavní funkce ArangoDB
Více modelové dotazy
Dotazujte se na grafy, dokumenty a data typu klíč-hodnota společně v jediném příkazu AQL bez spojování napříč samostatnými databázemi.
Průchod grafem
Procházejte vztahy napříč miliony propojených uzlů pomocí nativních grafových algoritmů, včetně nejkratší cesty, k-nejkratších cest a hledání vzorů.
Integrované webové uživatelské rozhraní
Spravujte kolekce, spouštějte dotazy, vizualizujte grafy a monitorujte výkon serveru z ovládacího panelu přístupného z prohlížeče na portu 8529.
Flexibilní schéma
Ukládejte bezschémové JSON dokumenty nebo vynucujte strukturu pro každou kolekci, přizpůsobte se vyvíjejícím se požadavkům na data bez migrací.
AQL Výkon
Dotazovací jazyk ArangoDB kombinuje průchody grafy, filtrování dokumentů a agregace do expresivní, čitelné syntaxe blízké SQL.
Proč provozovat ArangoDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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