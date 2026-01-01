Instalace slskd jedním kliknutím.
Open-source webový klient pro peer-to-peer síť Soulseek pro sdílení hudby a souborů.
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Co všechno můžete s produktem slskd vytvořit
slskd je moderní open-source klient pro peer-to-peer síť Soulseek, dodávaný kompletně prostřednictvím responzivního webového rozhraní. Nahrazuje starší desktopové klienty Soulseek serverem s vlastním hostingem, ke kterému se dostanete z libovolného prohlížeče, což vám umožňuje vyhledávat a stahovat hudbu, bezztrátové soubory a další obsah sdílený miliony uživatelů Soulseek nepřetržitě – i když je váš počítač vypnutý.
Vlastní hosting slskd na VPS znamená, že se vaše stahování spouští nepřetržitě na pozadí, aniž by zatěžovalo místní počítač. Všechna nastavení jsou spravovatelná prostřednictvím vestavěného webového UI nebo vzdáleného konfiguračního souboru YAML, což vám dává plnou kontrolu nad sdílenými adresáři, frontami stahování, limity přenosu a uživatelskými oprávněními.
Hlavní funkce slskd
Webové rozhraní
Spravujte vyhledávání, stahování a přenosy z libovolného prohlížeče bez instalace desktopového klienta.
Nepřetržité stahování na pozadí
Běží jako trvalý server, takže se stahování ve frontě dokončí, i když je váš místní počítač vypnutý.
Vzdálená konfigurace
Nastavte všechna nastavení přímo ve webovém UI nebo úpravou konfiguračního souboru YAML vzdáleně bez restartování.
Správa fronty převodů
Sledujte fronty nahrávání a stahování, nastavte rychlostní limity a upřednostněte přenosy z jednoho ovládacího panelu.
Uživatelské a sdílecí ovládací prvky
Definujte, které adresáře sdílet, nastavte oprávnění pro uživatele a spravujte, kdo může procházet nebo stahovat vaše soubory.
Proč provozovat slskd u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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