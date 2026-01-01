Implementujte LobeChat s instalací na jedno kliknutí.
Moderní open-source chatovací rozhraní s AI podporující OpenAI, Anthropic, Ollama a dalších 20+ poskytovatelů LLM.
Vyberte si VPS balíček pro LobeChat
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem LobeChat vytvořit
LobeChat je propracovaný open-source AI chatovací framework s více než 75 000 hvězdičkami na GitHubu, který poskytuje zážitek podobný ChatGPT a zároveň vám umožňuje připojit se k libovolnému poskytovateli LLM, kterého si vyberete. Podporuje OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama a desítky dalších – vše z jednoho jednotného rozhraní s řízením konverzací, pluginy, nahráváním souborů a hlasovou podporou.
Samohosting LobeChatu znamená, že vaše API klíče zůstávají na vaší vlastní infrastruktuře, data konverzací nejsou nikdy zaznamenávána platformou třetí strany a přístupový kód udržuje vaši instanci soukromou. Lehká architektura pouze na straně klienta nevyžaduje databázi a efektivně běží vedle dalších služeb na stejném VPS.
Hlavní funkce LobeChat
Přes 20 poskytovatelů LLM
Připojte se k OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama a dalším bez přepínání aplikací nebo správy samostatných rozhraní.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte chat o vyhledávání na webu, spouštění kódu, generování obrázků a další funkce prostřednictvím vestavěného systému pluginů.
Soubor a Podpora Vision
Nahrajte dokumenty a obrázky k analýze modely s podporou vidění přímo v konverzaci.
AI asistenti na míru
Vytvořte opakovaně použitelné AI persony s přizpůsobenými systémovými výzvami a parametry modelu pro konkrétní úkoly nebo pracovní postupy.
Hlasové interakce
Používejte převod textu na řeč a převod řeči na text pro hands-free konverzace s jakýmkoli připojeným poskytovatelem LLM.
Proč provozovat LobeChat u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.