Implementujte Gotify jedním kliknutím.
Vlastní server pro push notifikace s jednoduchým REST API a doručováním WebSocket v reálném čase.
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Co všechno můžete s produktem Gotify vytvořit
Gotify je lehký, open-source server pro push notifikace, který vám umožňuje odesílat a přijímat zprávy v reálném čase. Jednoduché REST API usnadňuje integraci notifikací ze skriptů, monitorovacích nástrojů, cron jobů a aplikací, aniž byste se museli spoléhat na Firebase, Pushover nebo jakoukoli jinou službu třetí strany. Podporuje více klientských aplikací a organizuje notifikace podle zdroje s úrovněmi priority.
Samohosting Gotify uchovává všechna data notifikací na vašem vlastním VPS, čímž zaručuje soukromí a dostupnost. Jeho minimální nároky na zdroje znamenají, že běží pohodlně vedle jiných aplikací, aniž by soupeřil o paměť nebo CPU.
Hlavní funkce Gotify
Jednoduché REST API
Posílejte oznámení z jakéhokoli skriptu nebo aplikace pomocí jediného požadavku HTTP POST — není potřeba žádné SDK a žádné složité nastavení.
WebSockets v reálném čase
Zprávy se okamžitě doručují připojeným klientům prostřednictvím protokolu WebSocket, což zajišťuje, že se upozornění objeví na vašich zařízeních v okamžiku, kdy jsou odeslána.
Android a Weboví klienti
Dostávejte oznámení na zařízeních Android s oficiální aplikací, nebo sledujte zprávy v libovolném prohlížeči prostřednictvím vestavěného webového uživatelského rozhraní.
Podpora více aplikací
Uspořádejte oznámení podle zdrojové aplikace s oddělenými tokeny a úrovněmi priority tak, aby byly monitorovací výstrahy, zálohy a události CI jasně odděleny.
Rozšiřitelnost pluginů
Rozšiřte Gotify pomocí komunitních pluginů pro přidání nových zdrojů oznámení, pravidel pro přeposílání a vlastních integrací bez úpravy hlavního serveru.
Proč provozovat Gotify u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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