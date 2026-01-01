Implementujte Shadowbroker jedním kliknutím.
Open-source OSINT platforma v reálném čase agregující 60+ živých globálních zpravodajských kanálů – letadla, lodě, satelity a další – do jedné mapy.
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Co všechno můžete s produktem Shadowbroker vytvořit
Shadowbroker je open-source OSINT geoprostorová zpravodajská platforma, která agreguje přes 60 globálních datových toků v reálném čase do jediného interaktivního mapového rozhraní. Spojuje pozice soukromých a komerčních letadel, pohyby námořních plavidel, aktivní přelety satelitů, konfliktní zóny, události rušení GPS, seismickou aktivitu, CCTV kamery a sítě mesh rádií – veřejně dostupná data, která jsou zřídka agregována na jednom místě. Volitelná vrstva agentů AI vám umožňuje připojit jazykový model pro analýzu datových toků a odhalování korelací, které nejsou viditelné při pohledu na jednotlivé datové vrstvy.
Vlastní hostování Shadowbrokeru na VPS poskytuje vašemu týmu trvalý, sdílený zpravodajský panel bez analýzy využití, bez sdílení dat s třetími stranami a s plnou kontrolou nad tím, které datové toky a integrace API jsou povoleny.
Hlavní funkce Shadowbroker
Více než 60 živých datových kanálů
Shromažďujte pozice letadel, námořní plavidla, průlety satelitů, konfliktní zóny, události rušení GPS a seismická data z více než 60 zdrojů bez přepínání mezi nástroji.
Sledování letadel a plavidel
Monitorujte soukromá letadla, komerční lety a námořní plavidla v reálném čase pomocí integrací OpenSky OAuth2 a streamů AIS pro celosvětové pokrytí.
vrstva AI asistenta
Připojte jazykový model k analýze živých datových toků a automaticky odhalujte dosud neviděné korelace napříč geoprostorovými datovými vrstvami.
Překryvy konfliktu a hrozby
Zobrazte si aktivní konfliktní zóny, události rušení GPS, čela lesních požárů a nouzová upozornění na stejné mapě jako letecký a námořní provoz.
Inteligence na vlastním hostingu
Uchovávejte všechna zpravodajská data na svém vlastním VPS, bez předplatného SaaS, bez analýzy využití a bez platforem třetích stran, které by přijímaly vaše dotazy.
Proč provozovat Shadowbroker u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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