Nasaďte Ralph pomocí instalace na jedno kliknutí.
Open-source platforma pro správu IT majetku a infrastrukturu datových center s plnohodnotným REST API.
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Co všechno můžete s produktem Ralph vytvořit
Ralph je open-source systém pro správu aktiv a CMDB (databáze pro správu konfigurací), vytvořený společností Allegro pro správu IT infrastruktury ve velkém měřítku. Pokrývá celý životní cyklus aktiv — od nákupu a přidělení až po vyřazení — napříč racky datových center i back-office prostředími, s vestavěnou vizualizací datového centra pro rozložení racků a plánování kapacity napájení.
Vlastní hostování Ralphu na vašem VPS poskytuje vašemu IT týmu jediný zdroj pravdy pro inventář hardwaru, softwarové licence, smlouvy a smlouvy o podpoře bez nákladů na předplatné za jednotlivá aktiva. Komplexní REST API umožňuje snadnou integraci Ralphu s existujícími systémy pro správu tiketů, monitorování a nákup.
Hlavní funkce Ralph
Sledování životního cyklu aktiv
Sledujte každé aktivum od objednávky přes přidělení, údržbu a vyřazení z provozu, s kompletní historií a záznamy auditu pro dodržování předpisů a vykazování nákladů.
Vizualizace datového centra
Vytvářejte mapy fyzického rozložení racků pomocí umístění přetažením, monitorujte spotřebu energie na rack a plánujte rozšíření kapacity před dodáním hardwaru.
REST API
Komplexní REST API umožňuje integrovat Ralph se systémy pro správu tiketů, monitorovacími platformami a nástroji pro nákup, aby se automatizovaly aktualizace inventáře a eliminovalo duplicitní zadávání dat.
Správa softwarových licencí
Sledujte softwarové licence, smlouvy a smlouvy o podpoře společně s hardwarovými aktivy, abyste vždy věděli, co je licencováno, kde je nasazeno a kdy je splatná obnova.
Vlastní pracovní postupy
Definujte flexibilní stavy pracovního postupu pro fáze životního cyklu aktiv, aby vaše procesy nákupu, provozu a vyřazení z provozu byly důsledně vynucovány napříč týmem.
Proč provozovat Ralph u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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