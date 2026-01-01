Sleva až 69 % na Blinko

Nasaďte Blinko s instalací na jedno kliknutí.

Open-source platforma pro psaní poznámek poháněná umělou inteligencí, kombinující mikroblogování, správu úkolů a inteligentní vyhledávání.

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139,99  Kč /měs.
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Nasaďte Blinko s instalací na jedno kliknutí.

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68% sleva
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443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
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RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
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KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
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913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Blinko vytvořit

Blinko je platforma s vlastním hostingem, která sjednocuje rychlé zaznamenávání poznámek, správu úkolů a vyhledávání s podporou AI v jediné aplikaci. Její rozhraní ve stylu mikroblogu je optimalizováno pro okamžité zaznamenávání nápadů, zatímco plná podpora Markdownu, označování štítky a volitelná integrace AI s OpenAI nebo Ollama udržují tyto nápady organizované a dohledatelné v průběhu času.

Na rozdíl od komerčních služeb pro psaní poznámek udržuje vlastní hosting Blinka každou myšlenku, plán a výzkumnou poznámku zcela ve vaší infrastruktuře — žádná analýza třetími stranami, žádná omezení úložiště a žádné náklady za dotaz. Poznámky mohou zůstat soukromé nebo být sdíleny veřejně ze stejného nasazení.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Blinko

Bezproblémové zachycení

Vstup ve stylu mikroblogování vám umožňuje zaznamenávat nápady během několika sekund, aniž byste museli procházet složkové struktury nebo nejprve vybírat šablony.

Vyhledávání poháněné AI

Připojte OpenAI nebo lokální model Ollama, který vám umožní dotazovat se na vaše poznámky v přirozeném jazyce a nacházet relevantní záznamy, i když si nepamatujete přesná klíčová slova.

Markdown a podpora úkolů

Formátujte poznámky s plným Markdownem a vkládejte kontrolní seznamy úkolů, aby stejný nástroj zvládal jak rychlé záznamy, tak i strukturované sledování projektů.

Veřejné nebo soukromé poznámky

Zvolte viditelnost pro jednotlivé poznámky, což vám umožňuje udržovat si soukromou znalostní bázi a zároveň selektivně publikovat obsah jako mikroblog bez samostatné platformy.

Přenositelnost dat

Automatické zálohy a funkce importu/exportu zajišťují, že vaše poznámky zůstanou přístupné a migrovatelné bez ohledu na změny platformy.

Proč provozovat Blinko u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀

Noel
Noel

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Omkar
Omkar

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Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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