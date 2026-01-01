Nasaďte Blinko s instalací na jedno kliknutí.
Open-source platforma pro psaní poznámek poháněná umělou inteligencí, kombinující mikroblogování, správu úkolů a inteligentní vyhledávání.
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Co všechno můžete s produktem Blinko vytvořit
Blinko je platforma s vlastním hostingem, která sjednocuje rychlé zaznamenávání poznámek, správu úkolů a vyhledávání s podporou AI v jediné aplikaci. Její rozhraní ve stylu mikroblogu je optimalizováno pro okamžité zaznamenávání nápadů, zatímco plná podpora Markdownu, označování štítky a volitelná integrace AI s OpenAI nebo Ollama udržují tyto nápady organizované a dohledatelné v průběhu času.
Na rozdíl od komerčních služeb pro psaní poznámek udržuje vlastní hosting Blinka každou myšlenku, plán a výzkumnou poznámku zcela ve vaší infrastruktuře — žádná analýza třetími stranami, žádná omezení úložiště a žádné náklady za dotaz. Poznámky mohou zůstat soukromé nebo být sdíleny veřejně ze stejného nasazení.
Hlavní funkce Blinko
Bezproblémové zachycení
Vstup ve stylu mikroblogování vám umožňuje zaznamenávat nápady během několika sekund, aniž byste museli procházet složkové struktury nebo nejprve vybírat šablony.
Vyhledávání poháněné AI
Připojte OpenAI nebo lokální model Ollama, který vám umožní dotazovat se na vaše poznámky v přirozeném jazyce a nacházet relevantní záznamy, i když si nepamatujete přesná klíčová slova.
Markdown a podpora úkolů
Formátujte poznámky s plným Markdownem a vkládejte kontrolní seznamy úkolů, aby stejný nástroj zvládal jak rychlé záznamy, tak i strukturované sledování projektů.
Veřejné nebo soukromé poznámky
Zvolte viditelnost pro jednotlivé poznámky, což vám umožňuje udržovat si soukromou znalostní bázi a zároveň selektivně publikovat obsah jako mikroblog bez samostatné platformy.
Přenositelnost dat
Automatické zálohy a funkce importu/exportu zajišťují, že vaše poznámky zůstanou přístupné a migrovatelné bez ohledu na změny platformy.
Proč provozovat Blinko u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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