Nasaďte Sure s instalací na jedno kliknutí.
Aplikace pro správu osobních financí s vlastním hostingem pro sledování čistého jmění, účtů, transakcí a investic s plným vlastnictvím dat.
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Co všechno můžete s produktem Sure vytvořit
Sure je komunitně udržovaná open-source aplikace pro osobní finance a správu majetku, navržená pro lidi, kteří chtějí mít úplnou kontrolu nad svými finančními daty. Sleduje účty napříč bankovnictvím, investicemi a půjčkami, zaznamenává a kategorizuje transakce, monitoruje čisté jmění v průběhu času a podporuje domácnosti s více uživateli — vše uloženo v databázi PostgreSQL na vaší vlastní infrastruktuře.
Na rozdíl od hostovaných finančních nástrojů běží Sure zcela na vašem serveru bez předplatného SaaS, bez sdílení dat s třetími stranami a bez rizika ukončení služby. Volitelná integrace OpenAI přidává kategorizaci transakcí poháněnou umělou inteligencí a finanční dotazy v přirozeném jazyce. Worker Sidekiq běžící na pozadí zpracovává plánované importy a oznámení, zatímco hlavní aplikace obsluhuje interaktivní řídicí panel.
Hlavní funkce Sure
Řídicí panel čistého jmění
Agregujte všechny zůstatky účtů do jednoho přehledu čistého jmění, který se aktualizuje s každou zaznamenanou transakcí, a poskytuje tak jasný obraz celkového finančního zdraví.
Správa účtu
Sledujte běžné, spořicí, úvěrové a investiční účty a kreditní karty z jediného rozhraní s kompletní historií transakcí pro každý z nich.
Kategorizace transakcí
Importujte, organizujte a kategorizujte transakce pomocí automatizace založené na pravidlech a ručních úprav, abyste mohli vytvářet přesné reporty o výdajích.
Sledování investičního portfolia
Sledujte akciové podíly a výkon portfolia s aktuálními cenovými daty načítanými z Yahoo Finance nebo Twelve Data podle konfigurovatelného plánu.
AI finanční asistent
Volitelná integrace OpenAI umožňuje dotazy v přirozeném jazyce o vzorcích útraty a automatickou kategorizaci importovaných transakcí.
Víceuživatelské domácnosti
Pozvěte členy domácnosti s jejich vlastními účty, zatímco sdílíte rozpočty a finanční cíle na stejné samoobslužné instanci.
Proč provozovat Sure u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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