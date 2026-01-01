Instalujte SnappyMail jedním kliknutím.
Lehký samoobslužný webový e-mailový klient pro přístup k e-mailovým účtům IMAP z jakéhokoli prohlížeče, bez sledování a reklam.
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Co všechno můžete s produktem SnappyMail vytvořit
SnappyMail je moderní, lehký webový e-mailový klient, který vám umožňuje přístup k jakémukoli e-mailovému účtu IMAP prostřednictvím čistého rozhraní prohlížeče. Jedná se o udržovanou odnož RainLoop, přestavěnou pro výkon — datová zátěž JavaScriptu je zhruba o 66 % menší než u originálu, což znamená rychlejší načítání i na pomalých připojeních. SnappyMail podporuje více účtů IMAP, šifrování PGP, e-mailové filtry Sieve, tmavý režim a plnou navigaci pomocí klávesnice.
Vlastní hostování SnappyMailu na vašem VPS umístí soukromého e-mailového klienta založeného na prohlížeči na vaši vlastní infrastrukturu bez telemetrie třetích stran, bez reklamy a bez nutnosti účtu u externí služby. Vaše e-mailové přihlašovací údaje jsou uloženy pouze na vašem serveru a přenášeny pouze mezi vaším VPS a vaším stávajícím poskytovatelem pošty.
Hlavní funkce SnappyMail
Více účtů IMAP
Připojte se a přepínejte mezi libovolným počtem účtů IMAP z jedné relace SnappyMail, včetně Gmailu, Outlooku, Fastmailu nebo vlastních e-mailových serverů.
PGP šifrování
Skládejte a čtěte PGP šifrované zprávy přímo v prohlížeči, aniž byste museli instalovat rozšíření e-mailového klienta nebo spravovat klíče mimo rozhraní.
Editor Sieve filtrů
Psaní a správa pravidel filtrování e-mailů Sieve na straně serveru přímo v SnappyMail automatizuje třídění složek a zpracování zpráv bez pravidel na straně klienta.
Bez sledování a reklam
SnappyMail neobsahuje žádné analytické nástroje, žádná tlačítka sociálních médií a žádné skripty třetích stran – obsah e-mailů a metadata zůstávají zcela ve vaší infrastruktuře.
Tmavý režim a motivy
Vestavěný tmavý režim a více možností motivů umožňují uživatelům přizpůsobit si rozhraní bez rozšíření prohlížeče nebo vlastních přepsání CSS.
Proč provozovat SnappyMail u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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