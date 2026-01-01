Nasaďte Koillection instalací jedním kliknutím.
Správce sbírek s vlastním hostováním pro organizaci a katalogizaci jakéhokoli typu fyzické nebo digitální sbírky.
Vyberte si VPS balíček pro Koillection
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Koillection vytvořit
Koillection je samoobslužná aplikace pro správu sbírek, která vám umožní katalogizovat cokoli — knihy, vinylové desky, videohry, známky, sběratelské karty nebo jakoukoli jinou sbírku, kterou spravujete. Na rozdíl od cloudových katalogizačních služeb běží Koillection zcela na vašem vlastním serveru, čímž udržuje data vaší sbírky soukromá a pod vaší plnou kontrolou.
Postaveno na Symfony s čistým, responzivním rozhraním, Koillection podporuje vlastní pole metadat a webové scrappery, abyste mohli obohacovat položky přesně o ty informace, které jsou důležité pro váš typ sbírky. Plné REST API umožňuje integraci s externími nástroji a vícejazyčná podpora již v základu pokrývá 11+ jazyků.
Hlavní funkce Koillection
Jakýkoli typ kolekce
Katalogizujte knihy, hry, vinyly, známky nebo jakýkoli jiný sběratelský předmět, aniž byste byli omezeni předpřipravenými šablonami.
Vlastní metadatová pole
Definujte přesná pole a datovou strukturu, která vyhovuje vaší kolekci, namísto přizpůsobování se obecnému schématu.
Podpora web scraperů
Automaticky stahujte metadata z externích webových stránek pro obohacení vašich položek o obaly, popisy a podrobnosti.
Přístup k REST API
Zpřístupněte svá data kolekce prostřednictvím plnohodnotného REST API, což umožňuje integraci s vlastními aplikacemi nebo automatizačními pracovními postupy.
Vícejazyčné rozhraní
Používejte Koillection ve svém vlastním jazyce – podporováno je více než 11 jazyků, přičemž angličtina a francouzština jsou pokryty v plném rozsahu.
Proč provozovat Koillection u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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