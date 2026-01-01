Instalace Manyfold jedním kliknutím.
Správce digitálních aktiv s vlastním hostováním pro uspořádání, označování štítky a náhled vaší knihovny modelů pro 3D tisk.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Manyfold vytvořit
Manyfold je open-source správce digitálních aktiv vytvořený speciálně pro nadšence 3D tisku a tvůrce, kteří potřebují organizovat rostoucí sbírky souborů STL, 3MF a dalších modelových souborů. Na rozdíl od běžných správců souborů Manyfold nativně rozumí 3D souborům, generuje miniatury a interaktivní náhledy, sleduje tvůrce a licence a seskupuje související části do logických modelů s tagy, popisy a vlastními metadaty.
Provozování Manyfold na vašem VPS udržuje tisíce placených a bezplatných modelů, které shromažďujete z webů jako MakerWorld, Printables a Thingiverse, pod vaší plnou kontrolou, s federovanou vrstvou ActivityPub, která vám umožňuje sdílet sbírky s ostatními tvůrci, aniž byste svou knihovnu odevzdali uzavřenému tržišti.
Hlavní funkce Manyfold
Interaktivní 3D náhledy
Otáčejte a prohlížejte formáty STL, 3MF, OBJ a další přímo v prohlížeči bez stahování nebo otevírání sliceru.
Chytré tagování a metadata
Uspořádejte modely s hierarchickými štítky, tvůrci, licencemi a vlastními poli, aby vaše knihovna zůstala prohledávatelná, jak roste.
Víceuživatelské kolekce
Sdílejte knihovny s rodinou nebo členy klubu pomocí podrobných oprávnění pro jednotlivé uživatele a řízení přístupu na základě rolí.
Federované sdílení
Sledujte další instance Manyfold přes ActivityPub, abyste objevovali a vyměňovali si modely, aniž byste záviseli na centrálním tržišti.
OIDC jednotné přihlášení
Připojte Manyfold k Authentik, Keycloak nebo jakémukoli poskytovateli OIDC pro centralizaci ověřování napříč vaším self-hostovaným stackem.
Automatické skenování knihovny
Přetáhněte složky stávajících modelů do svazku úložiště a Manyfold je za běhu importuje, deduplikuje a indexuje.
Proč provozovat Manyfold u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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