Implementujte WPS Office jedním kliknutím.
Plnohodnotný kancelářský balík s aplikacemi Writer, Spreadsheet a Presentation, dostupný z jakéhokoli prohlížeče prostřednictvím vašeho VPS.
Vyberte si VPS balíček pro WPS Office
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem WPS Office vytvořit
WPS Office je komplexní kancelářský balík pro zvýšení produktivity, který zahrnuje nástroje pro psaní textů (Writer), tabulky (Spreadsheets), prezentace (Presentation) a úpravu PDF. Je dodáván jako desktopová aplikace přístupná přes prohlížeč prostřednictvím streamování KasmVNC, což vám poskytuje kompletní kancelářské prostředí z jakéhokoli zařízení bez nutnosti lokální instalace softwaru.
Vlastní hostování WPS Office na VPS poskytuje trvalý pracovní prostor s vašimi dokumenty vždy dostupnými na zabezpečené URL adrese. WPS Office má vysokou kompatibilitu s formáty Microsoft Office – DOCX, XLSX a PPTX – což z něj činí praktický kancelářský balík pro práci se soubory od kolegů používajících Microsoft Office.
Hlavní funkce WPS Office
Kompletní kancelářský balík
Obsahuje Writer (textový procesor), Tabulky (kompatibilní s Excelem), Prezentace (kompatibilní s PowerPointem) a nástroje PDF v jednom balíčku.
Přístup přes prohlížeč
Používejte plnou desktopovou verzi WPS Office z libovolného prohlížeče prostřednictvím KasmVNC, aniž byste museli instalovat software na svém místním zařízení.
Kompatibilní s Microsoft Office
Otevírejte, upravujte a ukládejte soubory DOCX, XLSX a PPTX s vysokou věrností pro zachování kompatibility s uživateli Microsoft Office.
Úprava PDF
Prohlížejte, anotujte a upravujte dokumenty PDF přímo v aplikaci WPS Office, aniž byste je museli nejprve převádět do jiného formátu.
Trvalé úložiště dokumentů
Dokumenty a nastavení přetrvávají mezi relacemi na vašem VPS, takže váš pracovní prostor je vždy přesně takový, jak jste jej opustili.
Proč provozovat WPS Office u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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