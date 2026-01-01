Implementujte Chartbrew jednoklikovou instalací.
Open-source reportovací platforma, která převádí data z API, SQL a NoSQL na živé dashboardy s AI asistentem.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Chartbrew vytvořit
Chartbrew je open-source platforma pro analýzu a reportování, vytvořená pro týmy, které potřebují kombinovat data z více zdrojů do jednoho živého dashboardu. Připojuje se přímo k REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics a mnoha SaaS nástrojům, a poté vykresluje grafy, které se pravidelně aktualizují bez nutnosti služeb ETL třetích stran.
Vlastní hostování Chartbrew na vašem vlastním VPS udržuje klíče API, výsledky dotazů a zákaznická data uvnitř vašeho prostředí, odstraňuje cenovou politiku za uživatele na sdílených dashboardech a dává vám plnou kontrolu nad tím, jak jsou reporty plánovány, vkládány a sdíleny s klienty nebo zúčastněnými stranami.
Hlavní funkce Chartbrew
Vícezrojové konektory
Načtěte data z REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore a oblíbených nástrojů SaaS do jednoho zobrazení na řídicím panelu.
AI asistent pro grafy
Popište graf, který chcete, prostou angličtinou a nechte vestavěnou AI vytvořit dotaz a vizualizaci za vás.
Naplánované zprávy
Obnovte datové sady podle plánu cron a posílejte snímky e-mailem nebo přes Slack, aby zúčastněné strany získaly aktuální čísla, aniž by se musely přihlašovat.
Vložitelné dashboardy
Sdílejte veřejné odkazy pouze pro čtení nebo vkládejte grafy přímo do klientských portálů, intranetů a externích aplikací pomocí prvků iframe.
Týmová spolupráce
Pozvěte členy týmu s oprávněními založenými na rolích, aby společně vytvářeli, kontrolovali a komentovali dashboardy.
Proč provozovat Chartbrew u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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