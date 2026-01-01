Open-source e-commerce platforma pro vytváření moderních, škálovatelných B2C a B2B online obchodů.
Vyberte si VPS balíček pro Shopware
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Shopware vytvořit
Shopware je open-source e-commerce platforma postavená na PHP a Symfony, navržená pro obchodníky, kteří chtějí flexibilitu, výkon a plné vlastnictví svého e-shopu. Jeho architektura API-first, headless funkce a nástroj Rule Builder ho činí stejně vhodným pro rychlé D2C značky i komplexní B2B katalogy s vlastním nastavením cen, segmentací a pracovními postupy.
Vlastní hosting Shopware na vašem VPS udržuje zákaznická data, objednávky a platební integrace pod vaší kontrolou, bez poplatků za objednávku a bez závislosti na platformě. Tato šablona sdružuje Shopware s MariaDB, Redis pro cachování a relace a OpenSearch pro rychlé vyhledávání produktů, což vám dává produkční stack připravený na skutečný provoz.
Hlavní funkce Shopware
Bezhlavý a API-orientovaný
Store API a Admin API vám umožňují vytvářet vlastní e-shopy a integrace v jakémkoli frameworku, přičemž Shopware zůstává obchodním jádrem.
Tvůrce pravidel
Konfigurujte dynamické ceny, akce, způsoby dopravy a platební možnosti na základě košíku, zákazníka nebo kontextu – bez psaní kódu.
Vizuální nákupní zážitky
Rozvržení drag-and-drop a bloky CMS umožňují obchodníkům vytvářet stránky kategorií a vstupní stránky přizpůsobené kampaním a zákaznickým segmentům.
Integrované B2B funkce
Ceny na míru zákazníkům, pracovní postupy pro tvorbu nabídek, správa zaměstnanců a podpora hromadných objednávek podporují komplexní B2B prodej již v základu.
OpenSearch vyhledávání produktů
OpenSearch pohání rychlé, fasetové vyhledávání produktů napříč velkými katalogy s laděním relevance a filtry, které přesahují možnosti vyhledávání MySQL.
Rozšíření a aplikace
Obchod Shopware nabízí tisíce pluginů a aplikací pro platby, marketing, ERP a analýzy k rozšíření platformy podle toho, jak rostete.
Proč provozovat Shopware u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.