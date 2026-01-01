Implementujte Yucca instalací jedním kliknutím.
Vlastní hostované NVR pro IP kamery s detekcí pohybu, podporou RTSP/ONVIF a webovým rozhraním pro živé a zaznamenané záznamy.
Vyberte si VPS balíček pro Yucca
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Yucca vytvořit
Yucca je samoobslužný síťový videorekordér (NVR) navržený pro správu IP kamer v jakémkoli rozsahu, od několika domácích bezpečnostních kamer až po tisíce firemních streamů. Podporuje protokoly RTSP, ONVIF a běžné protokoly IP kamer, což umožňuje živé sledování, nahrávání a přehrávání prostřednictvím webového rozhraní a aplikace pro Android.
Samoobslužné hostování Yucca na VPS udržuje všechny záznamy z kamer ve vaší infrastruktuře bez poplatků za cloudové úložiště nebo přístupu třetích stran. Detekce pohybu s e-mailovými upozorněními, metriky Prometheus pro monitorování a škálovatelná architektura z něj činí praktické řešení dohledu pro domácí bezpečnost, monitorování maloobchodu a prostředí malých podniků.
Hlavní funkce Yucca
Podpora RTSP a ONVIF
Připojte jakoukoli IP kameru, která podporuje protokoly RTSP nebo ONVIF, což pokrývá drtivou většinu spotřebitelských a profesionálních kamer.
Detekce pohybu
Automaticky spouští nahrávky a e-mailová upozornění, když je detekován pohyb v kamerových zónách, čímž se snižuje úložiště a šum.
Živé a nahrané přehrávání
Sledujte živé přenosy z kamer a prohlížejte nahrané záběry prostřednictvím webového rozhraní nebo doprovodné aplikace pro Android.
Škálovatelná architektura
Yucca škáluje od několika domácích kamer po tisíce souběžných streamů bez architektonických změn.
Metriky Prometheus
Exportujte metriky nahrávání a stavu streamu do Promethea pro integraci s existujícími monitorovacími panely.
Proč provozovat Yucca u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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