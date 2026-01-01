Implementujte WinterCMS jednoklikovou instalací
Zdarma, open-source CMS založený na Laravelu s čistým administrátorským panelem, systémem pluginů a výkonným systémem šablon.
Vyberte si VPS balíček pro WinterCMS
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem WinterCMS vytvořit
WinterCMS je bezplatný open-source systém pro správu obsahu postavený na PHP frameworku Laravel. Původně odvozený z OctoberCMS, kombinuje architekturu přívětivou pro vývojáře s intuitivním backendem, který usnadňuje správu obsahu netechnickým uživatelům. CMS je dodáván s blokovým editorem, flexibilním ekosystémem pluginů a tématickým front-endem, který týmům umožňuje vytvářet a udržovat sofistikované webové stránky bez obětování kvality kódu.
Vlastní hostování WinterCMS na vašem vlastním VPS vám dává úplnou kontrolu nad vašimi daty, eliminuje poplatky za web nebo za uživatele a umožňuje vám přizpůsobit každou vrstvu stacku. Tato šablona spojuje WinterCMS s dedikovanou databází MySQL 8 pro spolehlivou, produkčně připravenou perzistenci od prvního dne.
Hlavní funkce WinterCMS
Základy Laravelu
WinterCMS, postavený na Laravel PHP, dědí vyzrálou vrstvu směrování, ORM a zabezpečení, kterou vývojáři již znají a důvěřují jí.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte funkcionalitu prostřednictvím bohatého tržiště pluginů a přímočarého API, které umožňuje rychlé a udržovatelné vytváření vlastních pluginů.
Tématický engine
Navrhujte plně přizpůsobená front-end rozhraní pomocí šablon Twig s komponentami CMS, dílčími šablonami a rozvrženími — bez nutnosti uzamčení na konkrétní téma.
Čistý administrátorský panel
Vyladěný backend založený na rolích umožňuje editorům obsahu spravovat stránky, média a nastavení, aniž by potřebovali pomoc vývojáře.
Správce médií
Vestavěná správa souborů a obrázků s nástroji pro nahrávání, organizaci a inline úpravy udržuje všechna aktiva na jednom místě.
Proč provozovat WinterCMS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.