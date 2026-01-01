Sleva až 69 % na Kibana

Nasaďte Kibana s instalací na jedno kliknutí.

Open-source platforma pro vizualizaci a průzkum dat pro Elasticsearch s dashboardy, vyhledáváním a nástroji pro pozorovatelnost.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte Kibana s instalací na jedno kliknutí.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Kibana vytvořit

Kibana je oficiální webové uživatelské rozhraní (UI) pro Elasticsearch – propracovaná platforma pro prozkoumávání dat, vytváření interaktivních dashboardů, spouštění vyhledávacích dotazů a provozování nasazení Elastic Stacku. Původně vytvořená v roce 2013 a nyní udržovaná společností Elastic NV, je Kibana standardní vizualizační vrstvou pro jakoukoli aplikaci postavenou na Elasticsearch, od analýzy logů a pozorovatelnosti po vyhledávání v e-commerce a bezpečnostní analýzy.

Vlastní hostování Kibany na vašem VPS poskytuje datovým a platformovým týmům kompletní vizualizační prostředí Elastic Stacku bez poplatků za SaaS za dokument, které jsou běžné u Elastic Cloud. Tato šablona sdružuje jednouzlový Elasticsearch společně s Kibanou, takže je stack připraven přijímat data a vytvářet dashboardy ihned po nasazení.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Kibana

Poznejte a prozkoumejte

Procházejte indexy Elasticsearch pomocí rozhraní Discover – dotazujte se, filtrujte, řaďte a vizualizujte nezpracované dokumenty, abyste odhalili vzorce a odlehlé hodnoty v reálném čase.

Přehledy a vizualizace

Vytvářejte interaktivní dashboardy s čárovými grafy, sloupcovými grafy, teplotními mapami, mapami, tabulkami a vizualizacemi Lens s funkcí drag-and-drop, které lze sdílet napříč týmy.

Vyhledávání a ES|QL

Kompletní Elasticsearch Query DSL plus ES|QL – dotazovací jazyk s řetězením, podobný Splunk SPL – činí složité dotazy přístupnými pro ne-vývojáře.

Nástroje pozorovatelnosti

Vestavěné Logy, Metriky, APM a aplikace pro monitorování dostupnosti pro příjem a analýzu dat pozorovatelnosti z Elastic Agent a Beats.

Mapy a geoprostorové

Interaktivní vícevrstvé mapy s vektorovými vrstvami, tepelnými mapami a geoagregacemi pro vizualizaci geoprostorových dat spolu s dalšími dimenzemi.

Upozornění a reporty

Upozornění založená na prahových hodnotách a anomáliích s cíli pro e-mail, Slack a webhook, plus generování plánovaných zpráv ve formátu PDF a CSV.

Proč provozovat Kibana u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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