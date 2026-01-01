Nasaďte Kibana s instalací na jedno kliknutí.
Open-source platforma pro vizualizaci a průzkum dat pro Elasticsearch s dashboardy, vyhledáváním a nástroji pro pozorovatelnost.
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Co všechno můžete s produktem Kibana vytvořit
Kibana je oficiální webové uživatelské rozhraní (UI) pro Elasticsearch – propracovaná platforma pro prozkoumávání dat, vytváření interaktivních dashboardů, spouštění vyhledávacích dotazů a provozování nasazení Elastic Stacku. Původně vytvořená v roce 2013 a nyní udržovaná společností Elastic NV, je Kibana standardní vizualizační vrstvou pro jakoukoli aplikaci postavenou na Elasticsearch, od analýzy logů a pozorovatelnosti po vyhledávání v e-commerce a bezpečnostní analýzy.
Vlastní hostování Kibany na vašem VPS poskytuje datovým a platformovým týmům kompletní vizualizační prostředí Elastic Stacku bez poplatků za SaaS za dokument, které jsou běžné u Elastic Cloud. Tato šablona sdružuje jednouzlový Elasticsearch společně s Kibanou, takže je stack připraven přijímat data a vytvářet dashboardy ihned po nasazení.
Hlavní funkce Kibana
Poznejte a prozkoumejte
Procházejte indexy Elasticsearch pomocí rozhraní Discover – dotazujte se, filtrujte, řaďte a vizualizujte nezpracované dokumenty, abyste odhalili vzorce a odlehlé hodnoty v reálném čase.
Přehledy a vizualizace
Vytvářejte interaktivní dashboardy s čárovými grafy, sloupcovými grafy, teplotními mapami, mapami, tabulkami a vizualizacemi Lens s funkcí drag-and-drop, které lze sdílet napříč týmy.
Vyhledávání a ES|QL
Kompletní Elasticsearch Query DSL plus ES|QL – dotazovací jazyk s řetězením, podobný Splunk SPL – činí složité dotazy přístupnými pro ne-vývojáře.
Nástroje pozorovatelnosti
Vestavěné Logy, Metriky, APM a aplikace pro monitorování dostupnosti pro příjem a analýzu dat pozorovatelnosti z Elastic Agent a Beats.
Mapy a geoprostorové
Interaktivní vícevrstvé mapy s vektorovými vrstvami, tepelnými mapami a geoagregacemi pro vizualizaci geoprostorových dat spolu s dalšími dimenzemi.
Upozornění a reporty
Upozornění založená na prahových hodnotách a anomáliích s cíli pro e-mail, Slack a webhook, plus generování plánovaných zpráv ve formátu PDF a CSV.
Proč provozovat Kibana u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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