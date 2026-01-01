Implementujte Wanderer s instalací na jedno kliknutí.
Samohostovaná databáze tras a správce GPX tras pro turisty, cyklisty a outdoorové dobrodruhy.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Wanderer vytvořit
Wanderer je databáze tras s vlastním hostingem a sledovač outdoorových aktivit pro turisty, cyklisty, horolezce a kohokoli, kdo objevuje pěšky nebo na kole. Nahrávejte GPX trasy, zaznamenávejte vrcholy a průjezdní body, prohlížejte výškové profily a prohlížejte si všechny své trasy na interaktivní mapě – na svém vlastním serveru bez předplatného nebo sdílení dat s třetími stranami.
Ukládání vašich tras soukromě na VPS znamená, že vaše trasy, polohy a historie aktivit zůstanou pod vaší kontrolou. Wanderer se integruje se službami OpenStreetMap pro geokódování a směrování a jeho podpora více uživatelů z něj dělá praktický sdílený deník pro turistické kluby, turistické skupiny nebo rodiny, které společně objevují přírodu.
Hlavní funkce Wanderer
Správa GPX tras
Nahrajte a uspořádejte soubory GPX z jakéhokoli zařízení GPS nebo aplikace k vytvoření osobní knihovny tras a zaznamenaných aktivit.
Interaktivní mapy stezek
Procházejte všechny své trasy na interaktivní mapě založené na OpenStreetMap s filtry pro vzdálenost, převýšení a typ aktivity.
Výškové profily
Prohlédněte si podrobné výškové grafy pro každou stezku, abyste pochopili stoupání, klesání a obtížnost terénu, než vyrazíte.
Vrcholové a průjezdní záznamy
Zaznamenávejte vrcholy, začátky stezek a zajímavá místa podél tras pro vytvoření prohledávatelného osobního outdoorového deníku.
Sdílení stezek pro více uživatelů
Sdílejte sbírky tras s rodinnými příslušníky nebo členy klubu, aby celá skupina mohla přistupovat a přispívat do společné knihovny.
Proč provozovat Wanderer u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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