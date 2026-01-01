Nasaďte Canarytokens instalací na jedno kliknutí.
Open-source systém tokenů honeypot, který vás tiše upozorní, když někdo přistoupí k vašim datům, souborům nebo přihlašovacím údajům.
Vyberte si VPS balíček pro Canarytokens
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Canarytokens vytvořit
Canarytokens je open-source honeypot systém, který vám umožňuje vytvářet neviditelné pasti napříč vaší infrastrukturou. Generujte sledovací tokeny ve formě URL, DNS jmen, dokumentů, e-mailových adres, konfigurací WireGuard a dalších — a poté je vložte do citlivých souborů, systémů nebo síťových konfigurací. Ve chvíli, kdy útočník nebo neoprávněný uživatel interaguje s tokenem, obdržíte okamžité upozornění s podrobnostmi o přístupu.
Na rozdíl od tradiční detekce narušení nevyžaduje Canarytokens žádné agenty, monitorování logů ani složité nastavení. Self-hosting vám dává plnou kontrolu nad vašimi daty upozornění a umožňuje vám generovat neomezené tokeny bez omezení předplatného.
Hlavní funkce Canarytokens
Okamžitá upozornění na narušení
Dostávejte okamžitá oznámení, jakmile je spuštěn token, což vám poskytne včasné varování před neoprávněným přístupem nebo exfiltrací dat.
Desítky typů tokenů
Vytvořte honeypoty jako URL, záznamy DNS, dokumenty Word, PDF, klíče AWS, e-mailové adresy, konfigurace WireGuard a další, abyste pokryli všechny útočné plochy.
Detekce bez agenta
Tokeny fungují bez instalace jakéhokoli softwaru na monitorovaných systémech – stačí umístit token a počkat na upozornění.
Samostatně hostovaná správa
Provozujte svůj vlastní server Canarytokens, abyste uchovali všechna data o incidentech v soukromí, generovali neomezené tokeny a přizpůsobili upozornění svým potřebám.
Bohatá historie incidentů
Každý spuštěný token zaznamenává IP adresy, uživatelské agenty, časová razítka a geolokační data pro forenzní vyšetřování.
Proč provozovat Canarytokens u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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