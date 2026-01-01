Implementujte Norish jedním kliknutím.
Open-source správce receptů pro domácnosti s importem ze sociálních sítí, analýzou výživy s AI a synchronizací v reálném čase.
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Co všechno můžete s produktem Norish vytvořit
Norish je moderní aplikace pro správu receptů, primárně určená pro domácnosti a sdílené bydlení. Importuje recepty přímo z URL adres, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok videí a snímků obrazovky — čímž eliminuje ruční přepisování, které vyžadují jiné správce receptů. Nutriční analýza a detekce alergenů poháněná umělou inteligencí se automaticky spouští u každého importovaného receptu a změny se synchronizují v reálném čase napříč všemi domácími zařízeními prostřednictvím Redis.
Na rozdíl od cloudových služeb pro recepty, které monetizují vaše data a omezují export, je Norish plně hostován na vlastním serveru (self-hosted) pod licencí AGPL-3.0, uchovává každý recept, nákupní seznam a plán jídla na infrastruktuře, kterou kontrolujete, bez poplatků za domácnost nebo předplatitelských úrovní.
Hlavní funkce Norish
Import receptů pro sociální sítě
Importujte recepty z jakékoli adresy URL, videí z YouTube Shorts, Instagram Reels nebo TikTok pomocí bezhlavého prohlížeče — není potřeba ruční přepis.
AI výživová analýza
Automaticky generovat výživové informace a detekovat alergeny u importovaných receptů, aby členové domácnosti s dietními potřebami vždy měli přesné údaje.
Okamžitá synchronizace domácnosti
Změny receptů, aktualizace nákupních seznamů a úpravy jídelníčků se okamžitě projeví na každém zařízení v domácnosti bez nutnosti ruční aktualizace.
Sdílené nákupní seznamy
Vytvářejte nákupní seznamy pro domácnost přímo z vybraných receptů a jídelních plánů, s položkami uspořádanými pro efektivní nakupování.
CalDAV plánovač jídel
Synchronizujte svůj kalendář jídelního plánu s jakoukoli aplikací kompatibilní s CalDAV, aby se naplánovaná jídla zobrazovala vedle událostí a připomenutí.
Proč provozovat Norish u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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