Implementujte Penpot jedním kliknutím.
Open-source platforma pro UI/UX design a prototypování, postavená na webových standardech pro designéry a vývojáře.
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Co všechno můžete s produktem Penpot vytvořit
Penpot je první open-source platforma pro design a prototypování, vytvořená speciálně pro mezioborovou spolupráci mezi designéry a vývojáři. Na rozdíl od proprietárních alternativ, které týmy uzamykají do předplatitelských modelů a uzavřených ekosystémů, je Penpot postaven na otevřených webových standardech, generuje nativní SVG a vytváří kód připravený pro CSS, který mohou vývojáři přímo použít ve svých projektech.
Vlastní hostování Penpotu na vašem VPS udržuje všechny soubory návrhů, klientskou práci a duševní vlastnictví výhradně na vašich serverech — žádné poplatky za uživatele, žádná závislost na dodavateli a úplná kontrola nad vaší designovou infrastrukturou a daty.
Hlavní funkce Penpot
Spolupráce v reálném čase
Více designérů může pracovat na stejném souboru současně s viditelnými kurzory, řádkovými komentáři a živými aktualizacemi.
Nativní SVG výstup
Každý návrh se exportuje do standardního SVG s vlastnostmi CSS, které mohou vývojáři přímo zkopírovat do kódu, čímž se eliminuje dohady při předávání.
Systém komponent
Vytvářejte škálovatelné designové systémy se znovu použitelnými komponentami, variantami, vnořenými přepisy a sdílenými knihovnami napříč projekty.
Interaktivní prototypování
Vytvářejte klikatelné prototypy s přechody, překryvy a chováním při posouvání pro testování a ověřování uživatelských toků před vývojem.
Předání vývojářům
Inspekční panel zobrazuje hodnoty CSS, rozměry a zdroje, takže vývojáři získají přesné specifikace, aniž by potřebovali přístup k návrhovým nástrojům.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte Penpot pomocí rozhraní API pro pluginy JavaScriptu pro vytváření vlastních pracovních postupů a integraci s vaším stávajícím návrhářským nástrojovým řetězcem.
Proč provozovat Penpot u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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