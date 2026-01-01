Nasaďte Daptin jednoklikovou instalací.
Open-source headless CMS, který zpřístupňuje jakýkoli datový model prostřednictvím automaticky generovaných REST a GraphQL API.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Daptin vytvořit
Daptin je open-source backend-as-a-service, který přemění jakýkoli datový model v kompletní REST a GraphQL API, s vestavěnou autentizací uživatelů, oprávněními založenými na rolích a stavovými automaty. Namísto psaní obslužných rutin koncových bodů definujete entity a vztahy v YAML nebo JSON a Daptin automaticky generuje kompletní CRUD rozhraní, řídicí panel a specifikaci OpenAPI.
Vlastní hostování Daptinu na vašem vlastním VPS udržuje uživatelské záznamy, přihlašovací údaje OAuth a nahraná aktiva zcela pod vaší kontrolou bez poplatků za jednotlivé požadavky. Nasazení v podobě jednoho binárního souboru zahrnuje vestavěnou podporu pro SQLite, PostgreSQL a MySQL, plus úložné adaptéry s podporou rclone pro sloupce souborů synchronizované s cloudem a integrované balíčky z tržiště pro selektivní povolení funkcí.
Hlavní funkce Daptin
Automaticky generovaná API
Definujte entity v YAML nebo JSON a Daptin okamžitě zpřístupní REST koncové body, schéma GraphQL a specifikaci OpenAPI — bez nutnosti kódu obsluhy.
Vícedatabázový backend
Spusťte stejnou instanci Daptin proti SQLite pro rychlý start, nebo škálujte na PostgreSQL a MySQL, aniž byste změnili jediný řádek definice modelů.
Autentizace a oprávnění
Vestavěná správa uživatelů, sociální přihlášení OAuth2, autorizace JWT a detailní oprávnění na úrovni řádků eliminují potřebu samostatné služby pro správu identit.
Akce a stavové automaty
Modelujte obchodní procesy přímo v Daptinu pomocí akčních řetězců a konečných stavových automatů, čímž nahradíte vlastní serverový kód pro typickou orchestraci CRUD.
Synchronizace cloudového úložiště
Sloupce aktiv ukládají soubory prostřednictvím poskytovatelů s podporou rclone, což vám umožňuje synchronizovat nahrávání na S3, Google Drive, Dropbox a desítky dalších backendů ihned po vybalení.
Proč provozovat Daptin u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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