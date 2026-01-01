Implementujte BugSink s instalací na jedno kliknutí.
Samoobslužná platforma pro sledování chyb pro monitorování výjimek aplikací s úplnou kontrolou nad citlivými ladicími daty.
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Co všechno můžete s produktem BugSink vytvořit
BugSink je platforma pro sledování chyb s vlastním hostováním, která v reálném čase zachycuje, seskupuje a zobrazuje výjimky aplikací napříč vašimi službami. Vytvořená v Django a Pythonu, poskytuje trasování zásobníku, kontext chyb a deduplikaci, které vývojové týmy potřebují k rychlé diagnostice a řešení problémů – aniž by citlivé ladicí informace odesílaly službě třetí strany.
Vlastní hostování na vašem VPS eliminuje poplatky za objem chyb, odstraňuje obavy z umístění dat pro regulovaná odvětví a umožňuje vám integrovat sledování chyb přímo s vaší stávající infrastrukturou. Toto nasazení spojuje BugSink s MySQL pro trvalé ukládání chyb a automaticky vytvoří administrátorského uživatele při prvním spuštění.
Hlavní funkce BugSink
Automatické seskupování chyb
Odstraňuje duplicity a seskupuje podobné výjimky, aby váš tým viděl jeden řešitelný problém namísto tisíců identických upozornění zahlcujících dashboard.
Podrobné výpisy zásobníku
Zachytává úplné trasování zásobníku s kontextem zdrojového kódu a stavem proměnných v okamžiku každé chyby, čímž poskytuje vývojářům vše potřebné k reprodukci a opravě chyb.
Podpora vícejazyčného SDK
Integruje se s populárními SDK napříč mnoha programovacími jazyky a frameworky, abyste mohli svádět chyby ze všech vašich služeb na jedno místo.
Okamžitá oznámení
Upozornění se spustí v okamžiku, kdy jsou detekovány nové typy chyb, což týmům umožňuje reagovat dříve, než se problémy nahromadí a ovlivní více uživatelů.
Úplná datová suverenita
Všechna data o chybách, trasování zásobníku a uživatelský kontext zůstávají na vašem VPS, čímž splňují požadavky na shodu a zabraňují citlivým informacím opustit vaši infrastrukturu.
Proč provozovat BugSink u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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