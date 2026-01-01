Implementujte FeatBit jedním kliknutím.
Open-source platforma pro funkční přepínače a experimentování, vytvořená jako samostatně hostovaná alternativa k LaunchDarkly.
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Co všechno můžete s produktem FeatBit vytvořit
FeatBit je platforma pro správu funkcí podnikové úrovně, která umožňuje vývojovým týmům nasazovat kód pomocí funkčních přepínačů, provádět postupné zavádění, cílit na konkrétní segmenty uživatelů a okamžitě se vrátit zpět bez opětovného nasazení. Nativní SDK pro deset populárních jazyků a vyhodnocovací server v reálném čase udržují změny přepínačů synchronizované napříč klienty za méně než sekundu.
Vlastní hostování FeatBitu na vašem VPS udržuje konfigurace přepínačů, pravidla cílení na uživatele a protokoly auditu uvnitř infrastruktury, kterou kontrolujete, bez poplatků za uživatele a bez měsíčních kvót na vyhodnocování. Nasazení obsahuje uživatelské rozhraní pro správu (UI), API, vyhodnocovací server, analytickou službu a PostgreSQL předkonfigurované za HTTPS.
Hlavní funkce FeatBit
Streamování příznaků v reálném čase
Vyhrazený vyhodnocovací server odesílá aktualizace příznaků do SDK přes WebSockets, takže se změny projeví u klientů během milisekund po přepnutí.
Cílená zavádění pro uživatele
Zavádějte funkce procentuálně, podle uživatelského atributu nebo pojmenovaného segmentu a kombinujte pravidla pro řízení vydání pro konkrétní kohorty před celosvětovým spuštěním.
Nativní A/B experimenty
Propojte varianty funkcí s metrikami produktu a provádějte komplexní experimenty s vestavěnou analýzou, čímž eliminujete potřebu samostatného nástroje pro experimentování.
Deset oficiálních SDK
Serverové a klientské sady SDK pro JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android a iOS integrují příznaky do jakéhokoli produkčního stacku.
Auditní záznam a historie
Každá změna příznaku, segmentu a pravidla je zaznamenána spolu s aktérem, časovým razítkem a rozdílem, což usnadňuje vrácení změn a kontroly souladu.
Vymezení rozsahu projektu a prostředí
Uspořádejte příznaky do projektů s izolovanými vývojovými, testovacími a produkčními prostředími, každé s vlastními klíči SDK a pravidly cílení.
Proč provozovat FeatBit u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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