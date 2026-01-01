Implementujte Coai s instalací jedním kliknutím.
Samoobslužná agregační platforma AI sjednocující OpenAI, Claude, Gemini a více než 20 poskytovatelů s víceuživatelskou správou a kvótami využití.
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Co všechno můžete s produktem Coai vytvořit
Coai (Chat Nio) je open-source platforma pro agregaci AI, která sdružuje OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen a více než 20 dalších poskytovatelů jazykových modelů pod jedním hostovaným rozhraním. Přesahuje jednoduché chatovací uživatelské rozhraní (UI) tím, že přidává úrovně předplatného, kvóty tokenů na uživatele, vydávání API klíčů a fakturaci využití — což ji činí praktickou pro týmy, které potřebují nabídnout kontrolovaný přístup k LLM více uživatelům, aniž by odhalily klíče poskytovatelů.
Vlastní hostování Coai na vašem vlastním VPS vám dává úplnou kontrolu nad tím, které modely jsou dostupné, kolik může každá úroveň uživatelů spotřebovat a jak vypadají vaše celkové výdaje za API — aniž byste platili poplatky za místo spravované agregační službě.
Hlavní funkce Coai
Agregace více poskytovatelů
Propojte OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen a 20+ poskytovatelů prostřednictvím jedné platformy a umožněte uživatelům přepínat mezi nimi z jediného rozhraní.
Uživatelské úrovně předplatného
Definujte bezplatné a placené plány předplatného s kvótami tokenů pro jednotlivé úrovně, které řídí, kolik může každá uživatelská skupina spotřebovat napříč všemi nakonfigurovanými poskytovateli.
Vydání API klíče
Vystavte API klíče svým uživatelům, aby mohli programově přistupovat ke konfigurovaným modelům – aniž byste kdy odhalili své přihlašovací údaje poskytovatele upstreamu.
Sledování spotřeby a fakturace
Monitorujte spotřebu tokenů na uživatele a odhadované náklady v reálném čase, s konfigurovatelnými limity, abyste předešli neočekávanému překročení rozpočtu.
Tržiště modelů
Uživatelé objevují a vybírají ze všech nakonfigurovaných poskytovatelů prostřednictvím vestavěného nástroje pro výběr modelů, s podporou pro volání funkcí a generování obrázků, pokud je k dispozici.
Proč provozovat Coai u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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