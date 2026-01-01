Implementujte Jenkins jedním kliknutím.
Open-source automatizační server pro vytváření CI/CD pipeline s více než 1 800 integracemi pluginů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Jenkins vytvořit
Jenkins je světově přední open-source automatizační server, kterému důvěřují miliony vývojových týmů pro zajištění kontinuální integrace a kontinuální dodávky. S více než 1 800 pluginy se Jenkins integruje s prakticky každým nástrojem v moderním vývoji softwaru – od Git a GitHub po Docker, Kubernetes, AWS a dále.
Vlastní hostování Jenkinsu na vašem vlastním VPS vám poskytuje vyhrazené zdroje pro sestavování bez minutové tarifikace, bez omezení doby provádění a s plnou kontrolou nad vaším sestavovacím prostředím. Nainstalujte jakékoli SDK, kompilátor nebo závislost, které vaše projekty vyžadují, aniž byste narazili na omezení platformy.
Hlavní funkce Jenkins
Pipeline jako kód
Definujte CI/CD pracovní postupy ve verzovaném souboru Jenkinsfile, díky čemuž bude vaše automatizace reprodukovatelná a přezkoumatelná společně s kódem vaší aplikace.
1 800+ pluginů
Integrujte Jenkins s GitHubem, GitLabem, Dockerem, Kubernetesem, AWS, Slackem a prakticky jakýmkoli nástrojem, na kterém závisí váš vývojový pracovní postup.
Distribuované sestavení
Rozložení sestavení mezi více agenty pro paralelní provádění výrazně zkracuje dobu zpětné vazby u velkých sad testů.
Řízení přístupu na základě rolí
Spravujte týmový přístup s detailními oprávněními, který podporuje poskytovatele ověřování LDAP, Active Directory, OAuth a SAML.
Plánované a spouštěné sestavení
Spouštějte sestavení podle plánů cron, webhooks Git, dokončení nadřazených úloh nebo bran ručního schvalování tak, aby odpovídaly jakémukoli pracovnímu postupu vydání.
Proč provozovat Jenkins u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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