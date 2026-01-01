Sleva až 69 % na Jenkins

Implementujte Jenkins jedním kliknutím.

Open-source automatizační server pro vytváření CI/CD pipeline s více než 1 800 integracemi pluginů.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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Implementujte Jenkins jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Jenkins vytvořit

Jenkins je světově přední open-source automatizační server, kterému důvěřují miliony vývojových týmů pro zajištění kontinuální integrace a kontinuální dodávky. S více než 1 800 pluginy se Jenkins integruje s prakticky každým nástrojem v moderním vývoji softwaru – od Git a GitHub po Docker, Kubernetes, AWS a dále.

Vlastní hostování Jenkinsu na vašem vlastním VPS vám poskytuje vyhrazené zdroje pro sestavování bez minutové tarifikace, bez omezení doby provádění a s plnou kontrolou nad vaším sestavovacím prostředím. Nainstalujte jakékoli SDK, kompilátor nebo závislost, které vaše projekty vyžadují, aniž byste narazili na omezení platformy.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Jenkins

Pipeline jako kód

Definujte CI/CD pracovní postupy ve verzovaném souboru Jenkinsfile, díky čemuž bude vaše automatizace reprodukovatelná a přezkoumatelná společně s kódem vaší aplikace.

1 800+ pluginů

Integrujte Jenkins s GitHubem, GitLabem, Dockerem, Kubernetesem, AWS, Slackem a prakticky jakýmkoli nástrojem, na kterém závisí váš vývojový pracovní postup.

Distribuované sestavení

Rozložení sestavení mezi více agenty pro paralelní provádění výrazně zkracuje dobu zpětné vazby u velkých sad testů.

Řízení přístupu na základě rolí

Spravujte týmový přístup s detailními oprávněními, který podporuje poskytovatele ověřování LDAP, Active Directory, OAuth a SAML.

Plánované a spouštěné sestavení

Spouštějte sestavení podle plánů cron, webhooks Git, dokončení nadřazených úloh nebo bran ručního schvalování tak, aby odpovídaly jakémukoli pracovnímu postupu vydání.

Proč provozovat Jenkins u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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