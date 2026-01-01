Implementujte Excalidraw jedním kliknutím.
Open-source virtuální tabule pro vytváření ručně kreslených diagramů, drátěných modelů a náčrtů pro spolupráci.
Vyberte si VPS balíček pro Excalidraw
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Excalidraw vytvořit
Excalidraw je elegantní virtuální tabule, která proměňuje technické diagramování v kreativní zážitek ručně kreslených skic. Na rozdíl od rigidních, formálních nástrojů pro diagramování, Excalidraw přijímá organickou, skicovitou estetiku brainstormingu na tabuli a zároveň poskytuje digitální pohodlí a spolupráci v reálném čase s end-to-end šifrováním pro bezpečné týmové relace.
Vlastní hostování Excalidraw na vašem vlastním VPS poskytuje vašemu týmu soukromý, vždy dostupný nástroj pro tvorbu na tabuli, kde vaše diagramy, architektonické skici a brainstormingové relace zůstanou zcela ve vaší infrastruktuře – žádné obavy o soukromí dat, žádné náklady na předplatné a žádná závislost na externích službách.
Hlavní funkce Excalidraw
Ručně kreslený vzhled
Vykresluje diagramy v organickém, skicovitém stylu, který snižuje bariéru pro tvorbu vizuálů a díky němuž se složité myšlenky zdají přístupnější.
Spolupráce v reálném čase
Více uživatelů může současně kreslit na stejném plátně, přičemž end-to-end šifrování udržuje relace soukromé a bezpečné.
Nekonečné plátno
Neomezený kreslicí prostor umožňuje týmům volně rozšiřovat diagramy bez restrukturalizace – ideální pro velké architektonické diagramy a brainstormingové schůzky.
Flexibilní export
Diagramy lze exportovat jako PNG, SVG nebo sdílené odkazy, což usnadňuje vkládání vizuálů do dokumentace, prezentací a návrhových nástrojů.
PWA připravená pro offline
Funguje jako progresivní webová aplikace s lokálním úložištěm, takže diagramy zůstanou přístupné i bez aktivního připojení k internetu.
Proč provozovat Excalidraw u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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