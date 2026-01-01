Nasaďte Gitea instalací na jedno kliknutí.
Lehká samoobslužná Git platforma s repozitáři, sledováním problémů a nástroji pro týmovou spolupráci.
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Co všechno můžete s produktem Gitea vytvořit
Gitea je lehká open-source platforma pro hostování Gitu, která týmům poskytuje soukromé prostředí pro kód bez režie větších DevOps platforem. Poskytuje správu repozitářů, pull requesty, sledování problémů, revize kódu a přístup SSH prostřednictvím čistého webového rozhraní — a pohodlně běží na skromných serverových zdrojích.
Vlastní hostování Gitea na vašem VPS znamená, že váš zdrojový kód a data pro spolupráci zůstanou na infrastruktuře, kterou kontrolujete. Toto nasazení spojuje Gitea s databází MySQL pro spolehlivou trvalost dat a zahrnuje přesměrování portů SSH, aby vývojáři mohli provádět push a pull pomocí standardních pracovních postupů Gitu.
Hlavní funkce Gitea
Správa úložiště
Kompletní hosting Git repozitářů s ochranou větví, žádostmi o sloučení a pracovními postupy pro revizi kódu pro týmy jakékoli velikosti.
Sledování problémů
Vestavěný sledovač problémů s popisky, milníky a projektovými nástěnkami pro organizaci práce společně s vaším kódem.
Přístup k SSH a HTTPS
Vývojáři mohou pushovat a pulllovat přes SSH nebo HTTPS pomocí svých stávajících Git nástrojů bez jakýchkoli změn pracovního postupu.
Webhooks a CI/CD
Podpora webhooků a integrace s populárními CI/CD systémy umožňují automatizované testování a nasazovací pipeline.
Nízké nároky
Gitea funguje efektivně na malých serverech, což umožňuje praktické nasazení na nenáročném VPS bez obětování výkonu.
Proč provozovat Gitea u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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