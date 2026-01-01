Nasaďte Umami Analytics jedním kliknutím.
Open-source webová analytika zaměřená na soukromí, alternativa k Google Analytics, která nepoužívá soubory cookie a je ve výchozím nastavení v souladu s GDPR.
Vyberte si VPS balíček pro Umami Analytics
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Umami Analytics vytvořit
Umami je rychlá, open-source platforma pro webovou analýzu, která sleduje návštěvnost webových stránek bez souborů cookie, otisků prstů nebo sdílení dat napříč weby. Ve výchozím nastavení je v souladu s GDPR, což z ní činí přímou alternativu k Google Analytics pro týmy, které upřednostňují soukromí návštěvníků a vlastnictví dat.
Vlastní hostování Umami na VPS znamená, že všechna data návštěvníků zůstávají na vaší infrastruktuře bez přístupu třetích stran. Jediná instalace s podporou PostgreSQL může sledovat více webových stránek, vlastní události a kampaně UTM prostřednictvím přehledného dashboardu v reálném čase přístupného celému vašemu týmu.
Hlavní funkce Umami Analytics
Sledování bez souborů cookie
Umami shromažďuje analytická data bez souborů cookie nebo trvalých identifikátorů, čímž zajišťuje soulad s GDPR a CCPA ihned po vybalení.
Podpora více webů
Sledujte neomezený počet webů z jedné instalace Umami se samostatnými dashboardy a izolovanými daty pro každý web.
Vlastní události
Sledujte kliknutí na tlačítka, odeslání formulářů, stahování a jakékoli vlastní uživatelské interakce mimo standardní zobrazení stránek.
Řídicí panel v reálném čase
Zobrazte aktuální počet návštěvníků, nejnavštěvovanější stránky, zdroje odkazů a rozdělení podle zařízení, které jsou aktualizovány v reálném čase bez obnovení stránky.
Sledování UTM kampaní
Měřte výkon marketingových kampaní sledováním parametrů UTM napříč všemi svými sledovanými weby.
Proč provozovat Umami Analytics u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.