Implementujte Peppermint s instalací na jedno kliknutí
Open-source systém pro správu tiketů a helpdesku pro správu zákaznických požadavků, interních IT problémů a týmových pracovních postupů.
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Co všechno můžete s produktem Peppermint vytvořit
Peppermint je open-source řešení pro správu tiketů a help desk, vytvořené jako odlehčená alternativa k Zendesk a Jira. Poskytuje týmům podpory, IT oddělením a malým firmám přehlednou frontu pro zaznamenávání požadavků zákazníků, sledování interních problémů a spolupráci na jejich řešení, a to bez licenčních poplatků za agenta nebo odesílání citlivých konverzačních dat externímu dodavateli SaaS.
Vlastní hostování Peppermintu na vašem VPS udržuje každý tiket, záznam klienta a interní poznámku pod vaší kontrolou. Přibalený backend PostgreSQL zajišťuje trvalé ukládání historie tiketů, zatímco osobní markdown poznámkový blok se seznamy úkolů dává každému agentovi soukromý prostor pro organizaci vlastní práce vedle sdílené fronty.
Hlavní funkce Peppermint
Editor tiketů v Markdownu
Vytvářejte tikety a odpovědi v bohatém editoru Markdown s přílohami souborů, aby konverzace zachovaly formátování, bloky kódu a snímky obrazovky.
Osobní poznámkové bloky
Každý agent získá soukromý poznámkový blok založený na Markdownu se seznamy úkolů pro sledování individuální práce vedle sdílené fronty tiketů.
Záznam historie klienta
Každá interakce se zákazníkem je zaznamenána v jeho profilu, což agentům poskytuje úplný kontext minulých požadavků předtím, než odpoví na nový.
Přístup založený na rolích
Detailní oprávnění rolí umožňují administrátorům kontrolovat, kteří agenti mohou prohlížet, komentovat nebo řešit konkrétní kategorie tiketů.
Integrace REST API
Dokumentované REST API vám umožňuje odesílat tikety z monitorovacích nástrojů, synchronizovat data s CRM systémy nebo vytvářet vlastní dashboardy nad platformou Peppermint.
Responzivní rozhraní
Uživatelské rozhraní je navrženo pro obrazovky od mobilních zařízení až po 4K, aby agenti mohli třídit tikety z jakéhokoli zařízení bez ztráty použitelnosti.
Proč provozovat Peppermint u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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