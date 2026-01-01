Open-source GPS sledovací platforma podporující více než 200 protokolů pro monitorování vozového parku a majetku v reálném čase.
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Co všechno můžete s produktem Traccar vytvořit
Traccar je komplexní open-source systém pro sledování GPS, který podporuje více než 200 komunikačních protokolů a funguje prakticky s jakýmkoli GPS zařízením na trhu. Organizace všech velikostí používají Traccar k monitorování vozidel, majetku a personálu v reálném čase prostřednictvím intuitivního webového rozhraní s interaktivními mapami, geofence zónami, upozorněními na rychlost a podrobnými zprávami o cestách.
Vlastní hostování Traccar na vašem VPS eliminuje opakované licenční poplatky za zařízení účtované komerčními platformami a udržuje citlivá data o poloze zcela pod vaší kontrolou. Tato šablona nasazuje Traccar s databází PostgreSQL pro spolehlivé, dlouhodobé úložiště historie sledování, tras a analýz.
Hlavní funkce Traccar
Více než 200 protokolů zařízení
Připojte prakticky jakýkoli GPS tracker, OBD dongle nebo aplikaci pro chytré telefony s vestavěnou podporou pro více než 200 komunikačních protokolů.
Sledování mapy v reálném čase
Sledujte polohy zařízení živě na interaktivních mapách OpenStreetMap nebo Google Maps s automatickými aktualizacemi a vizualizací trasy.
Geofencing a upozornění
Definujte geofence zóny a dostávejte okamžitá oznámení o vstupu, výstupu, překročení rychlosti a událostech pohybu.
Zprávy flotily
Vytvářejte podrobné zprávy o cestách, zastávkách, vzdálenosti, spotřebě paliva a analýze chování řidičů.
Víceuživatelský přístup
Vytvořte uživatelské účty s oprávněními pro sdílení zařízení pro týmy, oddělení nebo zákazníky.
Integrace REST API
Integrujte sledovací data s externími systémy a dashboardy prostřednictvím dobře zdokumentovaného REST API.
Proč provozovat Traccar u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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