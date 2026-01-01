Implementujte OxiCloud jedním kliknutím.
Lehké samoobslužné cloudové úložiště postavené v Rustu, s kompatibilitou s desktopovými a mobilními klienty Nextcloud.
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Co všechno můžete s produktem OxiCloud vytvořit
OxiCloud je open-source platforma pro cloudové úložiště napsaná v Rustu, navržená jako rychlá a na zdroje nenáročná alternativa k Nextcloudu a OwnCloudu. Nabízí nahrávání souborů, stahování, správu složek, sdílení, vyhledávání, koš a vestavěný hudební přehrávač – vše s vlastním hostingem a backendem PostgreSQL. Runtime Rustu udržuje nečinnou paměť hluboko pod 100 MB, což jej činí praktickým pro VPS plány, kde by PHP-založený stack byl příliš těžký.
Vlastní hosting OxiCloudu umisťuje veškeré úložiště souborů na infrastrukturu, kterou ovládáte, bez kvót, bez poplatků za předplatné a bez přístupu třetích stran k vašim souborům. Volitelná vrstva kompatibility s Nextcloudem umožňuje stávajícím desktopovým a mobilním klientům Nextcloudu připojit se bez rekonfigurace.
Hlavní funkce OxiCloud
Klientská podpora Nextcloud
Volitelná vrstva kompatibility s Nextcloud umožňuje stávajícím desktopovým a mobilním synchronizačním klientům Nextcloud připojit se k OxiCloud bez přeinstalování nebo překonfigurování.
Nízká spotřeba paměti
Běhové prostředí Rust + mimalloc spotřebovává v klidovém stavu méně než 100 MB, díky čemuž je OxiCloud praktický na malých plánech VPS, kde by řešení cloudových úložišť na bázi PHP vyčerpala dostupnou RAM.
Odkazy pro sdílení souborů
Vytvořte veřejné odkazy pro sdílení souborů a složek, aby externí příjemci mohli stahovat obsah bez nutnosti vytvářet účet na vašem serveru.
Koš a obnova
Smazané soubory se přesunou do koše místo okamžitého smazání, což vám dává čas na obnovu před trvalým smazáním.
Integrovaný hudební přehrávač
Streamujte zvukové soubory přímo z prohlížeče s podporou seznamů skladeb a metadat skladeb – není potřeba žádný samostatný mediální server ani plugin.
Proč provozovat OxiCloud u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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