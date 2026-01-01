Implementujte BookStack s instalací na jedno kliknutí.
Vlastní wiki platforma se strukturovanou hierarchií knih, kapitol a stránek pro organizovanou týmovou dokumentaci.
Vyberte si VPS balíček pro BookStack
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem BookStack vytvořit
BookStack je bezplatná wiki s otevřeným zdrojovým kódem postavená na Laravelu, která organizuje dokumentaci do třístupňové hierarchie knih, kapitol a stránek — což odráží, jak lidé přirozeně přemýšlejí o strukturovaném obsahu. Editor WYSIWYG, vestavěný režim Markdown a integrace diagramů draw.io znamenají, že týmy mohou psát a ilustrovat dokumentaci, aniž by opustily platformu.
Vlastní hostování BookStacku na vašem vlastním VPS udržuje citlivou interní dokumentaci — provozní příručky, architektonická rozhodnutí, HR zásady — zcela ve vaší infrastruktuře, bez nákladů na uživatele a bez přístupu třetích stran k vašemu obsahu. Oprávnění založená na rolích vám umožňují přesně kontrolovat, kdo může číst nebo upravovat jednotlivé sekce znalostní báze.
Hlavní funkce BookStack
Strukturovaná hierarchie
Knihy, kapitoly a stránky udržují dokumentaci organizovanou a navigovatelnou, jak se znalostní báze rozrůstá na tisíce záznamů.
Editory WYSIWYG a Markdown
Autoři si vybírají své preferované prostředí pro úpravy – vizuální blokový editor nebo čistý Markdown s živým náhledem – pro každou stránku zvlášť.
Oprávnění na základě rolí
Detailní řízení přístupu na úrovni knih, kapitol a stránek vám umožňuje segmentovat dokumentaci mezi týmy, dodavatele a veřejné čtenáře.
Plnotextové vyhledávání
Rychlé vyhledávání napříč veškerým textem stránky, nadpisy a metadaty znamená, že uživatelé najdou odpovědi, aniž by museli vědět, kde je obsah uložen.
Historie revizí stránky
Každá úprava je verzována s prohlížením rozdílů a vrácením změn jedním kliknutím, což poskytuje auditní záznam a záchrannou síť pro společnou dokumentaci.
Proč provozovat BookStack u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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