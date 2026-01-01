Deploy Kanboard in one click installation.
Free, open-source Kanban project management with customizable boards, swimlanes, and built-in time tracking.
Vyberte si VPS balíček pro Kanboard
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Kanboard vytvořit
Kanboard is a focused, open-source Kanban project management tool that keeps workflow visualization simple and effective. Teams get customizable boards with swimlanes, work-in-progress limits, task management with subtasks and attachments, time tracking, and built-in analytics — all in a clean interface without unnecessary complexity.
Self-hosting Kanboard on your own VPS means project data, client information, and internal roadmaps stay entirely under your control. There are no per-seat fees, no storage limits, and no vendor lock-in — just a reliable, extensible tool that scales with your team through plugins, webhooks, and a full REST API.
Hlavní funkce Kanboard
Visual Kanban Boards
Customizable columns, swimlanes, and work-in-progress limits give teams clear visibility of workflow bottlenecks and capacity.
Task Management
Manage tasks with subtasks, file attachments, comments, custom fields, time estimates, and automatic recurrence rules.
Built-In Analytics
Cumulative flow diagrams, burn charts, and lead time reports provide data-driven insight into team throughput and process efficiency.
Flexible Authentication
Support LDAP, OAuth, SAML, and two-factor authentication so Kanboard integrates with your existing identity management infrastructure.
Automation & API
Trigger actions automatically based on board events, connect via webhooks, or build custom integrations using the comprehensive REST API.
Proč provozovat Kanboard u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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