Nasaďte HumHub jedním kliknutím.
Open-source podniková sociální síť a intranetová platforma pro budování soukromých týmových komunit.
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Co všechno můžete s produktem HumHub vytvořit
HumHub je open-source platforma pro podnikovou sociální síť, která organizacím umožňuje budovat soukromé, samoobslužné intranetové komunity. Kombinuje známý pocit ze sociálních sítí — streamy aktivit, prostory (skupinové kanály), přímé zprávy, uživatelské profily a oznámení — s požadavky na kontrolu a soukromí interní týmové platformy. Na rozdíl od hostovaných alternativ, jako jsou Slack nebo Microsoft Teams, běží HumHub zcela na vaší vlastní infrastruktuře bez nákladů na uživatele nebo dat opouštějících vaše servery.
Postavený na modulární architektuře, HumHub nabízí tržiště s více než 100 bezplatnými a prémiovými moduly pokrývajícími wiki, kalendáře, správu úkolů, ankety, sdílení souborů a autentizaci LDAP/Active Directory — díky čemuž je přizpůsobitelný specifickým potřebám spolupráce jakéhokoli týmu nebo organizace.
Hlavní funkce HumHub
Prostory a kanály
Organizujte komunity do vyhrazených prostorů – každý s vlastním streamem aktivit, členy, soubory a moduly – pro týmy, oddělení nebo projekty.
100+ modulů zdarma
Rozšiřte funkcionalitu pomocí modulů z tržiště zahrnujících wiki, kalendáře, ankety, nástěnky úkolů, sdílení souborů a videohovory – většina je k dispozici zdarma.
LDAP a SSO
Ověřujte uživatele pomocí LDAP, Active Directory, SAML nebo sociálních přihlášení a centralizujte tak správu identit s vaší stávající adresářovou infrastrukturou.
Přístup k REST API
Plné REST API vám umožňuje integrovat HumHub s externími aplikacemi, automatizovat zřizování uživatelů a vytvářet vlastní pracovní postupy na platformě.
Vlastní motivy
Použijte vlastní motivy a firemní identitu tak, aby odpovídaly vizuální identitě vaší organizace, včetně log, barev a přepsání CSS, bez úpravy základních souborů.
Proč provozovat HumHub u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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