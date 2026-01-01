Nasaďte PinePods s instalací jedním kliknutím
Víceuživatelský správce podcastů s vlastním hostingem se synchronizací napříč zařízeními, vyhledáváním v PodcastIndexu a nativními mobilními aplikacemi.
Vyberte si VPS balíček pro PinePods
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem PinePods vytvořit
PinePods je open-source správce podcastů vytvořený pro domácnosti, týmy a jednotlivé posluchače, kteří chtějí uchovat svou historii poslechu mimo servery třetích stran. Kombinuje propracované webové rozhraní s nativními klienty pro Android, iOS a stolní počítače, takže každé zařízení zůstává synchronizováno, aniž by se spoléhalo na komerční podcastové platformy.
Co dělá PinePods výjimečným, je jeho prvotřídní víceuživatelský model spárovaný s vestavěnou podporou API gpodder a integrací PodcastIndex. Každý člen získává nezávislá předplatná, frontu a historii přehrávání, zatímco sdílí jeden backend. Vlastní hostování serveru na vašem vlastním VPS udržuje váš seznam předplatných, poslechové návyky a stažené epizody zcela soukromé a bez reklamních sledovačů.
Hlavní funkce PinePods
Víceuživatelské účty
Každý člen má nezávislá předplatná, fronty a historii poslechu s podporou sdíleného serveru – ideální pro rodiny nebo sdílené domácnosti.
Synchronizace mezi zařízeními
Pozice přehrávání, fronta a odběry se synchronizují v reálném čase mezi webovými, Android, iOS a desktopovými klienty prostřednictvím vestavěného API gpodder.
PodcastIndex vyhledávání
Objevte nové pořady prostřednictvím otevřeného katalogu PodcastIndex nebo vyhledávání iTunes, aniž byste odesílali dotazy do adresářů podporovaných reklamou.
Stažení epizod
Stáhněte si epizody na server pro poslech offline, archivaci a ochranu před zmizením pořadů z veřejných kanálů.
Kanály YouTube
Odebírejte kanály YouTube, jako by to byly podcasty, s extrakcí zvuku, abyste mohli poslouchat stejně jako běžné pořady.
Import a záloha OPML
Přesuňte své stávající předplatné podcastů pomocí OPML, naplánujte automatické zálohy a exportujte vše, když to budete potřebovat.
Proč provozovat PinePods u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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