Implementujte Microcks: instalace na jedno kliknutí.
CNCF inkubační platforma pro simulaci API a testování kontraktů napříč REST, GraphQL, gRPC a AsyncAPI.
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Co všechno můžete s produktem Microcks vytvořit
Microcks je open-source, cloud-native platforma pro simulaci a testování API napříč všemi hlavními protokoly — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP a AsyncAPI. Namísto ručně psaných stubů týmy importují své stávající API kontrakty a Microcks automaticky generuje realistické mocky, které zrcadlí chování skutečných služeb, čímž urychluje vývoj bez čekání na backendové týmy.
Jako inkubační projekt CNCF je Microcks navržen pro integraci CI/CD a přirozeně zapadá do DevOps pipeline. Vlastní hosting na vašem VPS vám dává plnou kontrolu nad vašimi testovacími daty API, eliminuje závislosti na externích SaaS službách a umožňuje vám simulovat interní služby, na které cloudové testovací platformy nikdy nedosáhnou.
Hlavní funkce Microcks
Víceprotokolové napodobování API
Simulujte služby REST, GraphQL, gRPC, SOAP a AsyncAPI z jediné platformy – pro každý protokol nejsou potřeba žádné samostatné nástroje.
Testování řízené smlouvou
Importujte specifikace OpenAPI, AsyncAPI, Postman nebo gRPC a automaticky ověřte, že vaše implementace odpovídají dohodnutým kontraktům v CI/CD pipelinech.
Dynamické generování odpovědi
Používejte šablony a výrazy v simulovaných odpovědích k generování realistických, různorodých dat namísto statických datových sad, čímž zlepšíte pokrytí testů.
Integrace CI/CD pipeline
Nativní podpora pro GitHub Actions, Jenkins a Tekton vám umožňuje spouštět testy shody automaticky při každém commitu bez ručního zásahu.
Import kolekce Postman
Znovu použijte své stávající kolekce Postman jako definice mocků a testovací sady a chraňte tak investici, kterou váš tým již vložil do dokumentace API.
Proč provozovat Microcks u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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