Nasaďte GNS3 Server s instalací na jedno kliknutí.
Emulátor síťové topologie s otevřeným zdrojovým kódem s rozhraním přístupným z prohlížeče pro návrh a simulaci virtuálních síťových laboratoří.
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Co všechno můžete s produktem GNS3 Server vytvořit
GNS3 (Grafický síťový simulátor-3) je open-source platforma pro emulaci sítí, které důvěřují síťoví inženýři, studenti a školitelé certifikací po celém světě. Umožňuje vám vytvářet komplexní síťové topologie od více dodavatelů s použitím skutečných obrazů Cisco IOS, Juniper a dalších dodavatelů spolu s lehkými virtuálními zařízeními, a to vše bez fyzického hardwaru.
Spuštění GNS3 Serveru na VPS udržuje vaši laboratoř persistentní a přístupnou z jakéhokoli prohlížeče. Projekty, obrazy zařízení a topologie jsou uloženy na trvalých pojmenovaných svazcích, takže vaše práce přežije restarty kontejnerů. Přibalené webové uživatelské rozhraní (UI) se připojuje přímo k serverovému API na portu 3080, což vám poskytuje plnohodnotný editor topologií s funkcí drag-and-drop z jakéhokoli prohlížeče na jakémkoli zařízení.
Hlavní funkce GNS3 Server
Vícedodavatelská emulace
Provozujte skutečné obrazy Cisco IOS, Juniper a dalších dodavatelů společně s open-source zařízeními ve stejné topologii bez fyzického hardwaru.
Uživatelské rozhraní přístupné v prohlížeči
Součástí je webové rozhraní, které nabízí návrhář topologie s funkcí drag-and-drop, dostupný z jakéhokoli prohlížeče, bez nutnosti desktopového klienta.
Trvalé laboratorní úložiště
Projekty, obrazy zařízení a soubory topologie jsou uloženy v pojmenovaných svazcích, takže vaše práce přetrvá při restartování kontejnerů a aktualizacích.
REST API
Dokumentované REST API na portu 3080 umožňuje automatizovat zřizování topologie, správu uzlů a operace životního cyklu laboratoře ze skriptů nebo CI pipeline.
Knihovna zařízení
Importujte předpřipravené šablony zařízení pro routery, přepínače, firewally a hostitele Linuxu pro rychlé vytvoření realistických laboratoří bez ruční konfigurace.
Uzly VPCS a Docker
Vestavěná lehká simulace PC VPCS a nativní podpora kontejnerů Docker vám umožní přidat koncové hostitele a aplikační servery do jakékoli topologie.
Proč provozovat GNS3 Server u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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