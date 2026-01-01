Implementujte Cleanuparr s instalací na jedno kliknutí.
Pokročilý čistič fronty pro Servarr stack, který automaticky odstraňuje zaseknuté, neúspěšné a škodlivé soubory ke stažení.
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Co všechno můžete s produktem Cleanuparr vytvořit
Cleanuparr je samoobslužný správce stahování vytvořený speciálně pro ekosystém Servarr. Připojuje se k Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr a Whisparr, stejně jako k qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent a rTorrent, a poté nepřetržitě kontroluje frontu, aby zrušil a odstranil stahování, která jsou zaseknutá, uvízla v metadatech, stahují se příliš pomalu, nedaří se je importovat nebo odpovídají známým vzorcům malwaru, jako jsou podezřelé soubory
.lnk a
.zipx.
Kromě udržování pořádku ve frontě Cleanuparr proaktivně vyhledává chybějící média a vylepšení kvality, která nesplňují nastavené limity, prořezává dokončené seedy, odstraňuje osamocené soubory, které již nejsou sledovány aplikacemi arrs, a odesílá upozornění při každém zrušení nebo odstranění. Provozování na vašem vlastním VPS udržuje vaši automatizaci médií v pořádku 24 hodin denně bez ručního dohledu nad frontou.
Hlavní funkce Cleanuparr
Vyčištění na základě zásahu
Označte nežádoucí stahování nastavitelnými penalizacemi a automaticky je odstraňte a zablokujte, jakmile dosáhnou vašeho limitu.
Blokátor malwaru
Detekujte a odstraňte známé škodlivé torrenty pomocí komunitně spravovaných vzorů a vestavěného seznamu blokovaných položek pro podezřelé typy souborů.
Integrace napříč Servarr
Funguje se Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr a Whisparr společně s qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent a rTorrent na jednom místě.
Vyhledávání chybějících a aktualizací
Automaticky spouští vyhledávání chybějících položek a vylepšení kvality, která nesplňují stanovené limity, včetně sledování skóre vlastního formátu.
Vyčištění osamocených dat a seedování
Odstraňuje stažené soubory bez pevných odkazů nebo odkazů na arr, prořezává dlouho běžící seedy a podporuje pracovní postupy s ohledem na cross-seeding.
Oznámení v reálném čase
Odesílá upozornění při každém útoku, odstranění nebo zablokování prostřednictvím vašeho preferovaného notifikačního kanálu, aby nic neuniklo bez povšimnutí.
Proč provozovat Cleanuparr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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