Implementujte Crontab UI jedním kliknutím.
Webové rozhraní pro bezpečnou správu úloh cron s importem, exportem, zálohováním a HTTP autentizací.
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Co všechno můžete s produktem Crontab UI vytvořit
Crontab UI je open-source webová aplikace Node.js, která nahrazuje ruční úpravu crontabu náchylnou k chybám bezpečným, vizuálním rozhraním. Přidávání, mazání, pozastavování a obnovování úloh vyžaduje jediné kliknutí a každá změna je ověřena předtím, než je použita, takže překlep již nezpůsobí pád všech vašich naplánovaných úloh najednou.
Vlastní hostování Crontab UI na vašem VPS vám poskytuje soukromý ovládací panel pro stovky cron úloh s protokoly chyb pro jednotlivé úlohy, automatickými zálohami před rizikovými operacemi a importem/exportem pro replikaci stejného plánu napříč více stroji. Vestavěná základní autentizace HTTP udržuje rozhraní chráněné, aniž by vyžadovala externí reverzní proxy nebo poskytovatele identity.
Hlavní funkce Crontab UI
Bezpečné editování úloh
Přidávat, upravovat, pozastavovat, obnovovat a odstraňovat úlohy cron prostřednictvím validovaného uživatelského rozhraní namísto riskování syntaktických chyb v nezpracovaných souborech crontab.
Import a export
Importujte existující crontab během několika sekund a exportujte svou kompletní konfiguraci pro opětovné nasazení stejného plánu na jiné stroje bez SSH.
Automatické zálohy
Crontab UI vytváří zálohu před každým importem a umožňuje vám vytvářet snímky a obnovovat své úlohy na vyžádání pro zotavení z chyb.
Chybové protokoly úloh
Každá naplánovaná úloha zapisuje svůj vlastní chybový protokol, abyste mohli kontrolovat selhání a ladit problémy, aniž byste museli prohledávat sdílený systémový protokol.
Mailing a háčky
Nakonfigurujte e-mailová oznámení nebo zpětná volání webhooků pro každou úlohu k upozornění vašeho týmu nebo spuštění následné automatizace po každém spuštění.
Autentizace HTTP
Chraňte webové UI vestavěným základním ověřováním, aby pouze oprávnění uživatelé mohli zobrazovat nebo upravovat své naplánované úlohy.
Proč provozovat Crontab UI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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