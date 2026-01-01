Nasaďte FusionDirectory instalací na jedno kliknutí
Webová správa identit pro LDAP, Samba, Kerberos, e-mail, DNS, DHCP a správu SSH klíčů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem FusionDirectory vytvořit
FusionDirectory je open-source aplikace pro správu identit a přístupu, která přeměňuje standardní LDAP adresář na spravovatelnou platformu pro uživatele, skupiny, e-mailové účty, sdílené složky Samba, Kerberos principály a desítky dalších systémových služeb. Namísto psaní souborů ldif nebo používání ldapsearch z příkazového řádku pracují administrátoři ve webovém UI, které rozumí schématům služeb, ke kterým se připojují.
Vlastní hostování FusionDirectory na VPS udržuje adresář — systém záznamů pro každý účet ve vaší síti — zcela pod vaší kontrolou. Toto nasazení obsahuje OpenLDAP backend předem načtený s požadovanými schématy FusionDirectory, takže webové UI a adresář, který spravuje, se spustí společně jako jediný aplikační stack.
Hlavní funkce FusionDirectory
Webová správa LDAP
Spravujte uživatele, skupiny, organizační jednotky a ACL v prohlížeči, aniž byste museli psát soubory ldif nebo spouštět ldapadd z terminálu.
Samba a Kerberos
Zřiďte účty pro sdílení souborů Samba a Kerberos principály přímo z uživatelských záznamů, udržujte síťové připojení Windows a SSO v synchronizaci s adresářem.
Architektura pluginů
Rozšiřte adresář o volitelné moduly pro e-mail, DNS, DHCP, klíče SSH, pravidla sudo, certifikáty a zásady hesel – aktivujte pouze ty, které potřebujete.
Přibalený OpenLDAP
Dodává se s backendem OpenLDAP předinstalovaným se schématy FusionDirectory, takže adresář je připraven ke správě ihned po nasazení.
Auditní záznam
Vestavěný auditní plugin zaznamenává každou změnu adresáře s údaji o tom, kdo, co a kdy, čímž podporuje kontroly dodržování předpisů a forenzní vyšetřování.
Správa zásad hesel
Nastavte složitost hesla, platnost a pravidla uzamčení prostřednictvím UI a použijte je napříč uživatelskými skupinami z jediné obrazovky.
Proč provozovat FusionDirectory u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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