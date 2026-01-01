Nasaďte Hi.Events: instalace na jedno kliknutí.
Open-source platforma pro správu událostí a prodej vstupenek pro konference, workshopy a setkání.
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Co všechno můžete s produktem Hi.Events vytvořit
Hi.Events je moderní open-source platforma pro správu událostí a prodej vstupenek, vytvořená pro organizátory, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad svými událostmi, aniž by platili poplatky za každou vstupenku komerčním platformám. Zajišťuje celý životní cyklus události – od publikování stránek událostí a prodeje vstupenek po odbavení účastníků a analýzu prodejů – vše z jednotného ovládacího panelu.
Vlastní hosting Hi.Events na vašem vlastním VPS udržuje data účastníků, konfiguraci plateb a obsah událostí pod vaší kontrolou. Namísto ztráty procenta z každé vstupenky ve prospěch poskytovatele SaaS platíte pevnou cenu za VPS bez ohledu na to, kolik vstupenek prodáte, a platformu si můžete přizpůsobit tak, aby odpovídala své značce.
Hlavní funkce Hi.Events
Přizpůsobitelné stránky událostí
Vytvořte značkové stránky událostí s vlastními doménami, svými vlastními logy a přizpůsobenými rozvrženími domovských stránek, které odpovídají vaší organizaci.
Stripe Prodej vstupenek
Prodávejte placené a bezplatné vstupenky s nativní integrací Stripe, promo kódy, omezeními kapacity a pravidly pro odstupňované ceny.
QR odbavení
Ověřte účastníky u vchodu pomocí vstupenek s QR kódem a vestavěného rozhraní pro odbavení, navrženého pro zaměstnance na mobilních zařízeních.
Správa objednávek
Sledujte objednávky, vystavujte refundace, znovu odešlete vstupenky a exportujte seznamy účastníků pro tisk odznaků nebo pro následnou komunikaci po události.
Analytika prodeje
Sledujte prodej vstupenek, příjmy a trendy návštěvnosti v reálném čase pomocí vestavěných panelů a reportů pro jednotlivé události.
REST API a Webhooks
Integrujte Hi.Events se systémy CRM, e-mailovými seznamy nebo vlastními pracovními postupy prostřednictvím zdokumentovaného rozhraní REST API a systému webhooků.
Proč provozovat Hi.Events u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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