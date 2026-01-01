Nasaďte Flarum s instalací jedním kliknutím.
Moderní, elegantní open-source fórový software pro budování angažovaných a prosperujících online komunit.
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Co všechno můžete s produktem Flarum vytvořit
Flarum je platforma fóra nové generace, která nově definuje online diskuzi pro moderní web. Je postavená s přístupem s prioritou mobilních zařízení a poskytuje elegantní, rychlé a intuitivní prostředí, které podporuje smysluplné konverzace. Na rozdíl od tradičního softwaru pro fóra, který působí zastarale a těžkopádně, Flarum kombinuje aktualizace v reálném čase, nekonečné posouvání a výkonný systém rozšíření v čistém rozhraní bez rušivých elementů.
Vlastní hosting Flarum na vašem VPS vám dává plnou kontrolu nad vašimi komunitními daty, žádné poplatky za uživatele a svobodu instalovat jakékoli z více než 200 komunitních rozšíření. S MySQL, které se stará o ukládání dat, a s více než 41 dostupnými překladovými balíčky, Flarum škáluje od specializovaných zájmových skupin až po velké profesionální komunity.
Hlavní funkce Flarum
Mobile-First návrh
Responzivní rozhraní vytvořené od základu pro mobilní zařízení, poskytující plynulý zážitek na jakékoli velikosti obrazovky.
Bohatý ekosystém rozšíření
Více než 200 komunitních rozšíření vám umožní přidat sociální přihlášení, předplatné, ankety a další, aniž byste museli zasahovat do základního kódu.
Aktualizace v reálném čase
Diskuze se aktualizují živě bez obnovování stránky, čímž udržují konverzace rychlé a poutavé pro aktivní komunity.
Štítková organizace
Flexibilní systém štítků vám umožňuje kategorizovat diskuze a uživatelům sledovat pouze témata, která je zajímají.
Výkonná moderace
Vestavěné nástroje pro nahlašování, pozastavení a správu uživatelů dávají moderátorům podrobnou kontrolu nad zdravím komunity.
Proč provozovat Flarum u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
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