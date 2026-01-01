Nasaďte Snapdrop jedním kliknutím.
Lokální sdílení souborů založené na prohlížeči inspirované AirDropem – bez účtů, bez aplikací, funguje na všech platformách.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Snapdrop vytvořit
Snapdrop je krásně jednoduchý webový nástroj pro sdílení souborů, který eliminuje potíže s přenosem souborů mezi zařízeními. Inspirován Apple AirDrop, ale fungující napříč všemi platformami a prohlížeči, Snapdrop automaticky objevuje zařízení ve stejné síti a umožňuje okamžité peer-to-peer přenosy — bez účtů, bez instalace aplikací a bez nutnosti konfigurace.
Vlastní hostování Snapdropu na vašem VPS vytváří soukromé, vždy dostupné prostředí pro sdílení souborů zcela ve vaší infrastruktuře. Na rozdíl od veřejné služby Snapdrop.net, vaše vlastní hostovaná instance uchovává veškerá data o zjišťování a přenosu ve vaší vlastní síti, což je klíčové pro organizace, které nakládají s důvěrnými informacemi nebo fungují v prostředích s přísnými požadavky na zpracování dat.
Hlavní funkce Snapdrop
Nulová konfigurace
Zařízení ve stejné síti se automaticky objeví – otevřete prohlížeč, uvidíte svá zařízení a okamžitě začněte sdílet.
Multiplatformní podpora
Funguje na Windows, macOS, Linux, iOS a Androidu z jakéhokoli moderního prohlížeče bez nutnosti instalace aplikace na jakékékoli zařízení.
Peer-to-Peer převody
Přímé přenosy poháněné technologií WebRTC zajišťují přesun souborů mezi zařízeními bez směrování přes váš server, čímž maximalizují rychlost a soukromí.
Bez omezení velikosti souborů
Přenášejte soubory jakékoli velikosti bez omezení nahrávání nebo komprese uložených cloudovými sdílecími službami.
Není potřeba účtů
Zcela anonymní sdílení – žádná registrace, žádné osobní údaje a žádné trvalé ukládání přenesených souborů.
Proč provozovat Snapdrop u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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