Implementujte Neo4j s instalací na jedno kliknutí.
Přední světová open-source grafová databáze, vytvořená pro ukládání a dotazování hluboce propojených dat ve velkém měřítku.
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Co všechno můžete s produktem Neo4j vytvořit
Neo4j je celosvětově nejrozšířenější grafová databáze, která ukládá data jako uzly a vztahy namísto řádků a tabulek. Díky tomuto nativnímu grafovému modelu je výjimečně rychlá při procházení spojení – ať už hledáte nejkratší cestu mezi dvěma lidmi, detekujete podvodné sítě nebo generujete doporučení produktů – a to bez nákladných spojení, která zpomalují relační databáze při problémech s propojenými daty.
Vlastní hostování Neo4j na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad vaším datovým modelem, konfigurací paměti a přístupovými oprávněními. Vyhnete se poplatkům za cloud za jednotlivé dotazy a zároveň uchováte citlivá relační data – jako jsou uživatelské sítě, transakční grafy a organizační hierarchie – zcela na infrastruktuře, kterou ovládáte.
Hlavní funkce Neo4j
Nativní úložiště grafů
Data jsou fyzicky uložena jako uzly a vztahy, takže průchody grafem probíhají v konstantním čase bez ohledu na celkovou velikost datové sady – čemuž se relační databáze nemohou rovnat.
Cypher dotazovací jazyk
Cypher je expresivní dotazovací jazyk pro porovnávání vzorů, speciálně vytvořený pro grafy, který vám umožňuje popisovat složité dotazy na vztahy ve čitelné syntaxi podobné SQL.
Integrované UI prohlížeče
Neo4j Browser poskytuje interaktivní vizuální rozhraní pro psaní dotazů, prozkoumávání grafu a vykreslování výsledků jako interaktivní diagramy uzlů a vztahů.
ACID transakce
Plná shoda s ACID zajišťuje konzistenci a trvanlivost dat, díky čemuž je Neo4j vhodný pro produkční úlohy, kde je správnost nekompromisní.
REST a Bolt API
Binární protokol Bolt a HTTP REST API umožňují jakékoli aplikaci připojit se k Neo4j pomocí oficiálních ovladačů dostupných pro Python, Javu, JavaScript, Go, .NET a další.
Grafové algoritmy
Knihovna Graph Data Science poskytuje více než 65 algoritmů – PageRank, detekci komunit, hledání cest – běžících přímo na vašem grafu bez exportu dat.
Proč provozovat Neo4j u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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