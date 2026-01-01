Instalace Ghostu jedním kliknutím
Open-source publikační platforma pro profesionální blogery, zpravodaje a placená členství.
Vyberte si VPS balíček pro Ghost
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Ghost vytvořit
Ghost je plně open-source headless CMS vytvořený pro potřeby profesionálních vydavatelů. Na rozdíl od univerzálních systémů pro správu obsahu je každá funkce – od editoru po nativní e-mailové newslettery a správu členství – navržena speciálně pro spisovatele a online tvůrce.
Vlastní hosting Ghostu na vašem VPS znamená, že vlastníte svůj seznam odběratelů, kontrolujete svůj obsah a vyhýbáte se poplatkům za člena a uzamčení platformou. S přiloženou databází MySQL vaše příspěvky, členové a nastavení spolehlivě přetrvávají, aniž by závisely na jakékoli službě třetí strany.
Hlavní funkce Ghost
Integrovaná členství
Vytvořte bezplatné nebo placené úrovně členství s nativní integrací Stripe – nejsou vyžadovány žádné pluginy ani další služby.
Nativní newslettery
Odesílejte e-mailové zpravodaje přímo odběratelům z Ghostu, aniž byste připojovali samostatnou e-mailovou platformu.
Moderní editor
Blokový editor s vloženými bohatými médii, galeriemi a vkládáním kódu, navržený pro publikování dlouhého obsahu.
API bezhlavého CMS
API pro obsah a správu vám umožňují doručovat obsah do jakéhokoli front-endového frameworku při zachování Ghostu jako back-endu.
SEO a plánování
Vestavěná SEO optimalizace, automatické mapy stránek a plánování obsahu udržují vaši publikaci výkonnou a organizovanou.
Proč provozovat Ghost u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.